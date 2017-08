Viimasel ajal on korduvalt meediast läbi käinud hirmsad videod ja lood sellest, kuidas suurtes farmides linde väärkoheldakse. See on turul munade müüki mõjutanud.

Nõmme turul mune müüv Milvi teab rääkida, et viimasel ajal on nõudlus vabapidamisel kanade munade järele suurem. Hoolimata sellest, et Tallegg mune ei müü, on hiljutised videod prügikastides piiksuvatest tibudest pannud inimesi munade päritolu peale mõtlema.

„Tavaliselt on siin ikka püsikliendid, kes alati käivad, aga mõned uued inimesed on tulnud ja öelnud, et peale seda Talleggi asja nad lihtsalt keerutavad toidupoes seda munakarpi ja lõpuks panevad ikkagi tagasi,“ rääkis Milvi, kes seletas, et seni on kõigile mune jätkunud, kuid ega see alati nii ei ole.