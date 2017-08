Perearst soovitas peavalusid kurtnud naisel süüa Ibumetini – küll valu taandub. Viimases hädas pöördus ta erakorralise meditsiini osakonda ning seal imestati, et ta üldse veel elus on. „Kurb oli mõelda, kui palju minust maha jääb – perekond ja sõbrad,“ meenutab noor naine operatsioonieelset hommikut, kui taipas, kui tõsine tema olukord on.

Nädal pärast operatsiooni ei viita miski Kertu olekus sellele, et tema elu rippus juuksekarva otsas. Ta võtab külalised laia naeratuse saatel vastu ja pakub teed. Saatjaks koer Pätu, kes tal kandadel kõnnib. Justkui kartes, et perenaine muidu jälle kuhugi kaob.

„Kui ma ta võtsin, ütlesin emale, et tal on nii raske iseloom, mina ei saa hakkama. Ema vastas mulle, et paras, saidki omasugusega kokku,“ muigab Kertu Pätut iseloomustades.

Just kange iseloom oli see, mis sundis Kertut taluma nädalaid kestnud peavalusid. Kertu tundis algusest peale, et tegemist ei ole peavaluga, mille sarnast ta varem kogenud on – valu algas paremalt poolt kukla juurest ning liikus mööda paremat peakülge edasi silmakoobasteni välja.