Prokuröri sõnul puudusid aga karistamiseks igasugused tõendid, mis oleks tõendanud, et Danilenko oleks tahtlikult rikkunud ööklubi peegli. Väärteoasja materjalide hulgas on Kalda väitel vaid kiirmenetluse otsus koos Danilenko seletusega, milles mees ütleb, et ei mäleta juhtunust midagi. Materjalides on veel klubi omaniku avaldus-kahjunõue, mida ei saa prokuröri sõnul üldse tõendina käsitleda, sündmuskoha vaatlusprotokoll ja Lemon Lounge vastutava baaridaami ütlused, mis kinnitavad, et peegel kukkus, mitte ei löödud katki. Prokuröri hinnagul tegi süüdistatav Marite Oidjärv selgelt ebaseadusliku otsuse, kuna menetluse käigus kogutud tõendid kinnitavad, et alkoholijoobes Danilenko tõepoolest kukkus peegli katki. Meest oleks süüdistaja sõnul saanud karistada, kui ta oleks lõhkunud peegli tahtlikult, mitte aga ettevaatamatusest.

“Valeotsuse tegemine seisnes selles, et Marite Oidjärv, kes töötas Lääne prefektuuri patrullpolitseinikuna, määras 14. veebruaril 2016 Oleg Danilenkole kiirmenetluse otsusega rahalise karistuse 60 eurot selle eest, et Danilenko lõi sama päeva varahommikul kell 5.30 jalaga katki Haapsalu ööklubis Lemon Lounge peegelseina,” loeb ringkonnaprokurör Indrek Kalda ette süüdistuse kokkuvõtet. Sellega olevat Danilenko tekitanud klubi omanikele kahju 932 eurot.

Kannatanu Oleg Danilenko on prokuröri sõnul käesolevaks ajaks surnud ning tema läinud aastal antud ütlusi on võimalik kohtus avaldada.

Indrek Kalda sõnul saab kiirmenetluses otsuse teha vaid siis, kui juhtunu asjaolud on selged. Peegli lõhkumise asjaolud süüdistaja väitel seda kindlasti üheselt ei olnud ja sel juhul ei tohi politsei kiirmenetlust läbi viia.

Marite Oidjärv kinnitab kohtus, et süüdistus on talle arusaadav, kuid süüdi ta end ei tunnista.

“Tuleb tunnistada, et mida rohkem konkreetsesse asja süüvida, seda segasemaks jääb minule kui kaitsjale olukord, et selline kriminaalasi üldse tekkida saab,” alustas oma põhjendustega süüdistava kaitsja vandeadvokaat Anu Vilt. “Ma leian, et see süüdistus ei ole kindlasti põhjendatud ja lugupeetud prokurörilt ei kuulnud ma ühtegi sõna selle kohta, et minu kaitsealune oleks teinud teadvalt valeotsuse. Seda ei kinnita antud kriminaalasjas ükski tõend. Tähelepanu väärib asjaolu, et see kriminaalasja alustati alles käesoleval aastal, see on kuid hiljem, kui väidetav kannatanu meie hulgast juba lahkunud ehk siis pärast Oleg Danilenko surma. Selles kriminaalasjas teda üle kuulatud ei ole.”

Menetlus sai kaitsja sõnul alguse sellest, et Danilenko pöördus politseisse avaldusega, nagu oleks ta ööklubis kaduma läinud suur summa raha. “Mingil imelikul ja arusaamatul põhjusel aastal 2017, kui läbi on viidud toimingud raha kadumise asjas, peeti vajalikuks alustada kriminaalasi teadvalt vales ja ebaseadusliku otsuse tegemises,” räägib advokaat. “Ma ei saagi aru, milles Oidjärve tegelikult süüdistatakse: kas “vale” ja “ebaseaduslik” on sünonüümid? Sellele peame kindlasti vastuse saama. Praegu jääb mulle küll arusaamatuks, et aasta hiljem on tuvastatud justkui hunnik tõendeid, et Marite Oidjärv on teinud midagi valesti, mille tulemuseks on ebaseaduslik otsus.” Kaitsja avaldab nõutust, kuidas on selline kriminaalasi üldse kohtusse jõudnud ehk kohtuküpseks saanud, rõhutades, et antud juhul pole kindlasti tegu teadvalt ebaseadusliku otsuse tegemisega juba seetõttu, et Oidjärvel puudub antud süüdistuses tahtlus.

Haapsalu kohtus politseinikke ei säästeta

Kohtus annavad tunnistusi tänaseks juba uksed sulgenud Haapsalu ööklubi Lemon Lounge kaks baaridaami, kes kirjeldavad seda, mis neile läinud aasta veebruaris aset leidnud peegli purunemisest meelde on jäänud. Tahtlikku peegli lõhkumist eitavad mõlemad. Danilenko raske joove on neil hästi meeles – turvamehed püüdnud ebasobivas seisundis külastajat korduvalt lahkuma sundida. Suuremat tüli noortele naistele ei meenu ning politsei kutsuti välja vaid selleks, et saada Danilenkolt kui kahjutekitajalt kontaktandmed. Suurt summat sularaha kaasas kandnud purjutaja pakkunud klubile 100 eurot, kuid vastutav baaridaam keeldus sellest tehingust.

Üks Marite Oidjärve kolleegidest, kes 14. veebruari varahommikul tööülesandeid täites klubisse saabus, kirjeldas Danilenkot, kui sügavalt ebakainet ja ettearvamatut, mis olnudki põhjuseks, miks mees politseijaoskonda kainenema toimetati.

Marite Oidjärv puutus talle tundmatu Danilenkoga kokku alles jaoskonnas, kui vahetuse üle võtab. Informatsiooni juhtunu kohta sai ta kolleegidelt ja alustas kiirmenetlust.

Kaks nädalat pärast seda, kui Oidjärv vormistas Oleg Danilenkole 60eurose väärteokaristuse, autasustatakse naispolitseinikku teenistusristiga “10aastase laitmatu teenistuse eest”. Samal päeval pälvis selle tunnustuse ka Oidjärve kolleeg vanemkomissar Alari Luik, kes kaks kuud tagasi mõisteti Haapsalu kohtus süüdi noorte õigusrikkujate ähvardamises ja liigse jõu kasutamises. Kas Marite Oidjärvel läheb paremini kui Luigel? Haapsalu on väike linn – prokurör on sama, kohtunik on sama…