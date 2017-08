Näitleja Tõnu Oja kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel Harku vallas sotsiaaldemokraatide nimekirjas.

"Isamaa üleriigiline langus toob kaasa ka Harkus nende languse ja oleks hull lugu, kui tühja ruumi täidaksid kurjad äärmuslased,“ põhjendab näitleja, laulusõnade autor ja tõlkija Tõnu Oja enda kandideerimist kohalikel valimistel.

Vääna-Jõesuus, isa kunagisest suvilast enda kätega ümber ehitatud majas elav Tõnu Oja on end sotsiaaldemokraadiks pidanud juba Mõõdukate ajast. Aastaid tagasi ütles ta, et aegadel, kui temal hästi läheb, pole tal kahju astmeliselt rohkem ära anda nende heaks, kes toetust vajavad.

Sealsamas lähedal Murastes elav Riigikogu liige Hardi Volmer on iseloomustanud Tõnu Oja kui töömeest: „Mina pole aru saanud, kust ta selle väe võtab, et jõuab – alati teeb midagi, ehitab ja nokerdab, käed on korpas ja Eestimaa muld on küünte all ja kogu aeg mängib teatris ka.“

Hardi Volmer õhutab kõiki Oja poolt valima, sest tema sõnul oleks Tõnu Oja Harku volikogus asjalik ja tõhus ning vallale tuleks sellest rõõmu ja tuge.