„Nendega on häda juba aastaid. Jalutavad mehi püüdes piki ja põiki kooliõuel ja meie juures pargis nii päeval kui öösel,“ kurdab ringkonna koolinspektor Berliner Zeitungile. „Kuid nüüd on elu päris hull – kõikjal vedelevad süstlad ja kasutatud kondoomid, vaata, et õpilased ei pääse nende vahelt kooligi. Naised õiendavad ka kõik oma loomulikud hädad siiasamma.“

Berliini linnavalitsus kulutas 57 000 eurot, et kaitsta Prantsuse gümnaasiumi lõbunaiste pealetungi eest. Kool on oma õnnetuseks kurikuulsa Kurfürstenstrasse servas, mis juba rohkem kui pool sajandit on Berliini tänavatüdrukute peamisi töökohti. Eriti hulluks läks elu Ida-Euroopast peale tungivate neidude saabudes ja nüüd lisavad veel oma värvi töötud pagulasnaised.

Prostitutsioon on Saksamaal legaalne tegevus ja seda reguleeriv seadus võeti vastu juba 2002. aastal. Enamik lõbutüdrukuid asus seejärel tööle bordellides (20 eurot tuleb öö eest maksta), kuid vaesemad seda endale lubada ei saa ning jäid tänavale. Berliinis pole nagu mõnes teises linnas – näiteks Hamburg ja Amsterdam – eraldatud omaette piirkondi, kuhu mehed võivad tulla ja ise valida sobiva näitsiku. Saksamaa pealinnas on aga nii, et tüdruk peab ise endale kunde otsima. Ammustest aegadest on just Kurfürstenstrasse neile millegipärast sobinud. Kohalike kinnitusel seisab mõni neist tänavaserval iga 5–10 meetri taga. 24 tundi päevas. Neli aastat tagasi pakkus Berliini siseasjade senaator Frank Henkel, et see tänav võikski saada ainsaks legaalseks lõbumajandusuulitsaks. Kuid kohalike elanike ja õppeasutuste protest nullis selle mõtte.

45 aastat sellel uulitsal elanud Evelin Schütze ütleb ajakirjanikele, et teda pole lihtne šokeerida. Ta teab, kuidas siin lõbuäri aetakse, teab tüdrukuid ja nende alalisi kliente. „Aga see, mis praegu tänaval toimub, pole enam lihtsalt prostitutsioon. See on roppus. Ma näen, kuidas mänguplatsidel laste vahel tehakse oma töö ära ja loobitakse kondoomid pärast liivakasti. Ma tegin sellest pildi ja saatsin linnapeale. Ei tulnud mingit vastust ja kõik jätkub vanaviisi!“

„Neil pole kohta, kus end pesta või asjal käia. Hommikul toovad mingid mehed kaubikutega esimese satsi kohale, õhtul teise – nad peavad siinsamas sööma ja seejuures valvsad olema, et igale mehel end pakkuda. Mõni kamp läheb mööda, sülitab ja sõimab neid. Aga kõik tuleb välja kannatada,“ ütleb ringkonnavanem Michael Klinnert Berliner Zeitungile. Enamasti on tegu Ida-Euroopast tulnud naistega, keda on Berliini tänavail sadu ja sadu.

Naistelt nõutakse litsentsi

„Neid võiks iga päev trahvida korrarikkumise eest, litsentsi neil ju pole. Aga keda see enam huvitab? Kõik on juba harjunud,“ ütleb reporterile mööda kiirustav ärimees.

Linnaisad kurdavad, et olukord läheb iga päevaga hullemaks, sest järjest elavnev ehitamine suuremate tänavate ääres tõukab lõbunaised kõrvaltänavatele ja kooliõuedele. Französisches Gymnasium ei ole ainuke, kes seda kurdab. Kuid tänavu juulis kehtima hakanud uus seadus regleerib küll, et igal tänavatüdrukul peab olema litsents, määrab, kui tihti nad peavad arsti juures käima ja nõuab kondoomi kasutamist, aga tööolude parandamiseks ei tee midagi.