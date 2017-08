Et hiljuti lõi Eestigi meedias laineid Soome Iltalehtis ilmunud artikkel sellest, kui kallid on Eestis Soomega võrreldes toidukaupade hinnad, teostasime ka Õhtulehes kiire arvutuse eri riikide toiduhindade kohta. Võtsime võrdluseks Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Tuleb välja, et Eestis polegi nii hirmsad hinnad, ehkki Soome teeb kahe toiduainega oma lõunanaabritele pähe.

Et päris sama poodi kõigi nelja riigi peale kokku ei ole – sel suvel lõpetas Prisma Lätis ja Leedus tegevuse, siis peame leppima sellega, et valime erinevad poed. Soomes ja Eestis võtsime ette Prisma hinnad, Lätis-Leedus aga Maxima. Võrdluse rikastamise huvides vaatasime ka Maxima Eesti netipoe hindu. Võtsime ka ette Statistikaameti nn näidismenüü ning valisime sealt välja kümme põhitoiduainet, mis tõenäoliselt võiksid olla iga gluteeni-, laktoosi- ja lihataluvusega eestlase, lätlase, leeduka ja soomlase kapis.

Siinkohal tasub kindlasti meeles pidada, et tõsiteadusliku tööga tegemist ei ole ning hinnad sõltuvad alati ka iga toiduaine tootjast ning eri poodidest. Ka jälgisime kampaaniahindu. Kõige rohkem soodsaid oste leidus Eesti poodides (neli toiduainet). Lätist toiduaineid otsides tuli välja, et vaid üks toode on seal nelja riigi peale soodsaim.