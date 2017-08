„Käisime Los Angeleses õnne otsimas ja õnne me sealt tõesti leidsime,“ räägib äsja laiali läinud Cartooni liige Joosep Järvesaar, kes nüüd uue kollektiiviga alustas. „Läksime sinna kaks kätt taskus, abiks Carola Madis, kellel on Black Eyed Peasi sündimängija kaudu palju tutvusi ja Kerli Kõiv.“ Kuu aja jooksul kohtuti 12 välismaise laulja ja laulukirjutajaga. Cartoon teatas laialiminekust alles eile, aga bändimeestel on uus kollektiiv juba paigas. Nime alt Lemon Fight jätkavad Cartoonis tegutsenud Joosep Järvesaar ja Ago Teppand. Kolmandana liitus plaadikeerutaja Mihkel Sillaots. „Mihkel on tüüp, kellega ma seitse aastat tagasi plaatide mängimist üldse alustasin, temaga koos tegime ka peosarja Grind,“ sõnab Joosep Järvesaar. „Kuna me oleme niigi peadpidi koos olnud enamuse oma täiskasvanuelust, siis oli see asjade loomulik kulg,“ lisab muusik. Uue nime ja kollektiiviga alustati eelkõige soovist erinevat muusikat teha. Seepärast Cartoon ka laiali läks. Lemon Fight erinevuseks saab Joosepi sõnul eelkõige olema tempo. „Kui Cartoon oli rohkem trumm ja bass ning küttemuusika, siis Lemon Fight on pigem selline klubimuusika mõjutustega popmuusika,“ selgitab Joosep. „DJ-maailmas on aga äge see, et laivis võib oma muusikat mängida erinevat moodi,“ lisab ta. Plaanitakse esinemisi ka live-bändina. „Kõik oskused on meil selleks olemas, aga praegu on see veel unistus, mis ühel päeval täide viia.“

LA-s senine edu ei loe

Los Angeleses koostööpartnerite leidmisel olid bändimeestel abiks Kerli Kõiv ning maailmakuulsa popbändi Black Eyed Peas klahvpillimängija Printz Boardiga suhtes olnud Carola Madis. Samal ajal, kui Kerli „Eesti laulu“ ajal kodumaad väisas, renditi tema korterit. „Seal me oma laagris elasime, päevad läbi muusikat kirjutades,“ räägib Joosep Järvesaar. Tutvused Carola ja Kerli kaudu olid muusikutele abiks. „Nemad on seal usalduse välja teeninud. Meie 70 000 jälgijaga Facebooki fännileht on seal täiesti suvaline, see ei koti kedagi,“ ütleb ta. „Laulja, kes meie esimesel singlil kaasa teeb, on ühe Black Eyed Peasi liikme trennipartner ja üks parimaid sõpru.“ Joosepi sõnul võeti neid Los Angeleses hästi vastu. „Kaheteistkümnest inimesest ainult kaks olid sellised, kes polnud oma arusaamadega meiega samal leheküljel. Ülejäänutega hakkas klapp kohe tekkima ja kõik oli tuus.“ Kui Cartoon tegi koostööd Eesti lauljatega nagu Daniel Levi, Kristel Aaslaid ja Jüri Pootsman, siis Lemon Fighti esimesed singlid tulevad koostöös välismaiste artistidega. Praeguseks on avaldamiseks valmis kolm lugu. „Kuklas on alati mõte, et sihiks rohkem välismaa turgu, aga päris nii ikka ei mõtle, et nüüd lähme ja küll me neile alles näitame,“ räägib Joosep. „Unistada tuleb aga suurelt, äkki joppab!“ Osa Eesti fännibaasist läheb Joosepi sõnul aga stiilimuutuse pärast kindlasti kaduma.