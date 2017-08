Tallinna munitsipaalpolitsei tõi tänavale hulga patrulle, kes võtsid paari tunniga maha üle 100 piletita reisija. Pealinlaste kõrval olid rikkujateks ka kaugemalt pärit eestlased, kellel puudub tasuta sõidu võimalus. „Süsteem on ajuvaba. Kõik Eesti elanikud võiksid tasuta sõita,“ arvab Kaido, kes on korduvalt piletita reisijana vahele jäänud.

Kaido oleks enda sõnul hea meelega rohelise kaardi piiksutaja ehk valideerija, kui tal see võimalus oleks. „Korteris, kus ma elan, elab üks „mäger“, kes ei anna sissekirjutust.“ Kui inimene ei ole rahvastikuregistris tallinlaseks märgitud, ei saa ta tasuta ühistransporti kasutada.

„Käisin selle üürilepinguga linnavalituses ja seal näidati mulle keskmist näppu. Näidati küll,“ vaidleb Kaido, kes teab, et peagi tiritakse ta uuesti bussist mupo poolt välja. Piletit ta ei ole nõus osta, sest tiheda liiklejana tuleks tal neid ühe päeva jooksul palju osta. „Üksikpilet bussis maksab 2 eurot. Sõidan tööle ja tagasi 2–3 bussiga. See teeks 12 eurot,“ põhjendab Kaido käitumist, mille tõttu on teda ka trahvitud.

„Ma ei maksa ka neid. Läheb paar aastat mööda ja siis need aeguvad,“ julgustab Kaido teisi. „Süsteem on ajuvaba. Kõik Eesti elanikud võiksid tasuta sõita.“

Ei kustu trahv nii lihtsalt midagi

Mupo juhataja Aivar Toompere sõnul on leidub rikkujaid, kes on üle antud kohtutäiturile ning kinnitab, et kedagi ei kavatseta unustada. „Päris niimoodi ei ole, et lihtsalt kustub. Küll midagi juhtub, arestida saab näiteks arveid ja vara,“ märgib Toompere.

Kuid trahvimised ja rahakogumine pole mupo juhi sõnutsi esmatähtis. „Oleme läinud leebemaks ja üritanud inimesi kasvatada, panna neid õiguskuulekalt käituma. Karistamine ei täida oma eesmärki,“ usub Toompere.

Mupo juhi Aivar Toompere sõnul ei pea sõitu valideerima sellepärast, et muidu saab karistada, vaid seetõttu, et saada teada, kui palju ühistranspordiga liigutakse ja kuhu täpselt. Kas selle teadmisega on ka midagi rohkem teha, sellele Õhtuleht vastust linnavalitsusest ei saanud (Teet Malsroos)

Kontrollimise kasvatuslikus pooles võib olla iva sees, sest enamik tabatud jänestest olid noored ja valdavalt meesterahvad.

Näiteks 20-aastane Jaan, kes on tallinlane, unustas enda sõnul valideerida. „Kaart oli kaasas, aga unustasin.“ Küsin, kuidas muidu tegutseb. „Muidu ka ei tee. Ma ei tea, pole kombeks.“

Mupo inspektorid teevad nüüdseks juba aastaid valideerimise kohta selgitustööd ning praegu ei paista, et sellele oleks lõppu tulemas. Siiani leidub neid, kellele tuleb selgitada, mis asi on roheline valideerimiskaart ja kust seda osta saab.

„Enamik on reisijad [kes liiguvad jaamade-sadamate vahet], noored, kes arvavad, et õhtul ei pea enam valideerima või tallinlased, kes arvavad, et nemad ei pea üldse valideerima,“ võtab mupo inspektor Lembi Jüris kokku rikkujate kontingendi.

Kuigi algselt lubati, et mupo hakkab kõik rikkujaid trahvima, lasti viimased minema hoiatusega ja said kaasa magusa lutsukommi. Karistuseks tuli jänestel omal käel järgmisesse peatusesse kõmpida ning seal uut bussi oodata.