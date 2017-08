Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) peahoonest üle tee asub võimlamaja, mille renoveerimisest on räägitud juba pool sajandit. Nüüd sai paljude õpilaste ja õpetajate unistus tõeks ning Väike-Kloostri 2 asuv võimlamaja sai valmis. Lisaks suurele võimlale on seal ka klassiruumid, loengusaalid ja maaalune jõusaal.

„Meie peamaja vastas paiknev võimla oli esimene hoone, mis Eestis võimlaks ehitati. Selle valmimisest on möödas juba üle saja aasta, täpsemalt 105,“ alustab kooli direktor Hendrik Agur. „Tegemist on ajaloolise ehitisega ka seetõttu, et siin korraldati 95 aastat tagasi Eesti esimene korvpallimäng GAGi ja Reaali (Tallinna Reaalkool, toim) õpilaste vahel. Siit sai alguse Eesti korvpall.“

Võimlamaja renoveerimisele kulus suurusjärgus 1,6 miljonit eurot, väidab Agur. „Siin pole midagi standardset.“ Kogu ehituse käigus säilitati võimalikult palju hoone originaalsest kujundusest. Näiteks on võimlast näha rõdu, mis oli viimased aastakümned sisse müüritud ning on alles nüüd avatud vaatajatele. „Terve võimla on üle värvitud originaalvärvides nii, nagu see enne tagasi oli. See-eest tehnoloogilises mõttes on maja väga arenenud,“ lisas Agur.