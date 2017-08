Viis päeva pärast seda, kui algasid kodumaise menukomöödia „Klassikokkutulek“ teise osa võtted, kogunesid president Kersti Kaljulaidi keskkoolikaaslased Kadriorgu pidu pidama. Kantselei raiub, et tegemist on osalejate raha eest korraldatud eraüritusega, kuid kas sel juhul ei pidanuks Kaljulaid kokkutulekut korraldama oma Nõmme koduaias?

25. juunil täitus täpselt 30 aastat sellest, kui Kersti Kaljulaid ja tema 31 klassikaaslast said Tallinna 44. keskkooli (praegune Mustamäe gümnaasium – G. R.) lõpuaktusel näppu lõputunnistuse. Kaljulaidi klassivennad kinnitavad, et nende klass on olnud siiani kokkuhoidev ja koos käiakse igal aastal. Kaljulaidi klassikaaslaste seas on palju edukaid inimesi ning kindlasti oli ka Kersti Kaljulaid juba Euroopa Kontrollikoja liikmena klassikaaslaste seas au sees. Tänavusel kokkutulekul said osalejad uhkustada aga tõsiasjaga, et nad hõõrusid 30 aastat tagasi koolipinki koos tulevase presidendiga. Kersti Kaljulaid kasutas oma presidendihüvesid kohe ka ära, otsustades tänavust klassikokkutulekut võõrustada Kadrioru lossi territooriumil.