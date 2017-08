Kuressaares elav Kaja kasvatab üksinda liitpuudega tütart. Aastatega on tütre trepist allakandmine tema jaoks üle jõu hakanud käima ning nii leidis ema ühes spetsialistidega, et parim lahendus on paigaldada maja välisfassaadile invalift.

Sügava liitpuudega tütre tarvis lootis ema kortermaja välisküljele invalifti paigaldada. Samal ajal, kui sotsiaalosakond lifti vajalikkust mõistis, teatasid naabrid, et nemad on vastu igasugustele fassaadimuudatustele.

Ometi leidsid naabrid, et lift rikub maja fassaadi, langetab kinnisvara hinda ning on lihtsalt kole. Nii jäi Kajal ühistu poolt peetud koosolek nõusolek selle paigaldamiseks saamata.

„Kui ma koosolekul ühistu esimehelt küsisin, mida tema teeks olukorras, kus ta on sunnitud iga päev last treppidel süles kandma, vastust ei tulnud. Küll lugesin hiljem koosoleku otsusest, et ma olla esimehe lapse ära neednud,“ ütleb Kaja imestunult, et selline suhtumine räägib juba enda eest.

Teise lahendusena pakuti Kajale välja kaldteed, kuid et selle kalle oleks ulatunud piltlikult öeldes poole linnani, tundus Kajale endale see idee üsna utoopiline. Ometi oli ta valmis kaasa mõtlema.

Nädalapäevad tagasi sai Kaja sotsiaalosakonnast lühikese teate selle kohta, et korteriühistu on ka sellele vastu.

„Ühistu liikmed on otsustanud, et Kaja ei saa luba kaldtee rajamiseks. Allkirjutanud liikmed on vastu igasugustele fassaadimuudatustele. Soovitame omalt poolt sotsiaalosakonnal leida lapsele abistaja/tõstja, et parandada tema elukvaliteeti,“ seisab kirjas.

„Need moka otsast libistatud põhjused, et lift on kole või rikub fassaadi, ei ole ju põhjused,“ leiab Kaja. Kuidas olukord lõpuks laheneb, Kaja öelda ei oska.