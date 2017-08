Dada tutvustab seitset toredat mängu, mida kinkida lapsele – kõik on omal moel arendava eesmärgiga ja ühtviisi lõbusad.

50 ülesannet nutikale lapsele

Pakis on 50 erinevat nupuülesannet, millega saad testida nutikust ning arendada loogilist mõtlemist. Kaartidega on kaasas võlupliiats – kaarte saab puhtaks pühkida ning korduvalt kasutada.

Nupuülesanded suurematele ja väiksematele

Kui kõva nupumees Sina oled? Vihikus on ligi 200 huvitavat nupu- ja arvutusülesannet koos vastustega. Osad sõnad on vihikus märgitud paksus kirjas. Nende teemade kohta leiad vihiku lõpus lisamaterjali, kust saad lugeda vihjeid ülesande lahendamiseks. Vihiku lehed on väljarebitavad. Igav juba ei hakka!

Nuputa ja lahenda 2

Mäng sisaldab hulganisti uusi mõistatusi ja mänge, mis panevad su nutikuse ja loogilise mõtlemise proovile. Kirjuta vastused pliiatsiga kaartidele, need saad pärast puhtaks pühkida.

Lauamäng Viska 5!

Viska 5! on Tartu Karlova Koolis korraldatud lauamängukonkursi "Meisterdame ise lauamängu!" võidutöö. Mängu autoriks on konkursi ajal 5. klassis käinud Rasmus Allik.

See on õnnemäng, kus osalejad viskavad endale ise täringuga hindeid. Liikudes koolitundidele, näiteks ajalugu, matemaatika või eesti keel, tuleb mängijal viie täringu ja kolme viskekorraga saada mänguväljal olevaga võimalikult täpne numbrikombinatsioon. Mida rohkem numbreid täpselt visatakse, seda parem hinne tuleb. Põnevust lisavad mänguväljad Lõunapaus, Vahetund, Tark sõber, Direktor, spikker, mängužetoonid jms. Võidab mängija, kellel on mängu lõpuks tunnistusel kõige kõrgem keskmine hinne.

Väike Taibu 1 (eesti ja vene keeles)

50 loogilist mõtlemist, tähelepanu ja mälu arendavat pildikaarti

Väike Taibu 2 (eesti ja vene keeles)

Kui Väike Taibu loovkaardid vastasid küsimusele Millal?, siis selle kaardipaki kaardid küsimusele Mida?. Kaardipakis on 48 kaarti, millega saab läbi viia 4 erinevat mängu. Mängude eristamiseks on kaardid kolme eri värvi.

Väike Taibu õpib ameteid (eesti ja vene keeles)

Kaardipakis kirjeldatakse tegelaskuju, töövahendite ja omadussõnade kaudu 25 erinevat ametit. Mäng arendab lapse loogilist mõtlemist, lugemisoskust ja käelist tegevust.

Head eesti vanasõnad

Kaardipakist leiate nii vanemaid kui ka uuemaid vanasõnu headuse ja kurjuse, õige ja vale, tarkuse ja rumaluse, virkuse ja laiskuse, rääkimise ja vaikimise ning palju muu elulise kohta. Vanasõnad on jagatud nelja tüüpi ülesanneteks, mis sobivad lahendamiseks nii üksi kui ka mitmekesi. Mängulised ülesanded toovad põnevust ja nalja nii väiksemates kui ka suuremates seltskondades.

Arvutusloto

Arvutusloto eesmärk on arendada laste arvutamisoskust. Mängukomplekt koosneb neljast suurest kaardist, mille iga ruut kujutab kas arvude liitmist või lahutamist, ning mängumarkidest ehk väikestest kaartidest, millel on arvude liitmise või lahutamise vastused. Mäng seisneb iga ruudu katmises õiget vastust kujutava mängumargiga. Võitja on see, kes jõuab esimesena oma kaardi kõik ruudud täita.

Lauamäng 7 ühe hoobiga

Mängukarbis on 52 kaarti, mängujuhend ja mänguspikker. Kokku saab mängida seitset mängu: „Duell“, „Ampsti“, „Mäluriin“, „Kes elab kauem?“, „Kes on raskeim?“, „Kellel on rohkem järglasi?“. Mängud aitavad luua seoseid imetajate, lindude, putukate, roomajate, taimede ja puude vahel. Kes mida või keda sööb ja kes on kelle vaenlane või parasiit. Alati ei võida kõige suurem kiskja. Võita võib hoopiski väike parasiit, kes endast mitu korda suuremat looma toidulauana kasutab. Lisaks saab teada näiteks, kui vanaks elab rästik või mitu järglast on sipelgal.

Taskutarga seeria

Kõikide kaartide ühel küljel küsimus valikvastustega, pöördel vastus ning täiendav teave.

