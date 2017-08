Täna hommikul võisime erinevatest meediaväljaannetest lugeda õnnesoove Shanoni ninamehe Taavi Immato suunas, kes olla isaks saanud. Nüüd selgub, et nii see siiski pole.

Taavi avaldas oma Instagrami kontol pildi, mille allkirjas kirjas: „Sündinud 21.08 kell 14:50.“ Seepeale hakati spekuleerima, et Taavi ja tema kallim Pille-Riin on saanud lapsevanemateks.

Sündinud 21.08 kell 14:50 #feelingblessed A post shared by Taavi (@taaviimmato) on Aug 21, 2017 at 10:50am PDT

Päeval avaldas Taavi aga Shanoni lehel videopöördumise, millega asjale valgust heidab. „Täna hommikul sain ühe toreda üllatuse osaliseks, kui minu sotsiaalvõrgustiku kanalid ujutati üle erinevate õnnesoovidega. See on tingitud meie meediaväljaannetes ilmunud artiklitest pealkirjaga: „Shanoni solist Taavi Immato on saanud isaks!“,“ ütleb Taavi videos ning lisab, et tema Instagrami postituse põhjal tehti väike valearvestus. „1+1 on kokku pandud ja saadud hoopis 3. 23. augustil kell 14.50, täpselt 29 aastat tagasi sündisin mina. Pildi peal soovib mulle õnne minu parima sõbra pisike poisipõnn,“ selgitab Taavi ja tänab kõiki õnnitlejaid.