Hõrk Amps toob võrratud itaalia maitsed lausa koju kätte… Parma sink, Toscana salaami, ürdine prosciutto, suitsumagus sisefilee, küüslaugu-sopressa, trühvlitega spianata. Kõik maailmakuulsad maitsed on olemas.

Hõrk Amps on pereäri, mille loomise idee tekkis käies suusareisil Alpidesse, kui mekiti hõrgutavaid vahemereäärseid lihapalu. „Eestisse naasnuna oli nii vahva meenutada kõike, mis juhtus nõlvadel ja õhtuti, aga igatsus Itaalias maitstud liha järgi muutus lausa füüsiliseks,“ kommenteerivad Hõrgu Ampsu eestvedajad.

„Külmkapimagnetite ja isegi veinide asemel paluti meil üha enam suveniiridena kaasa osta just parmasid-salaamisid. Sai selgeks, et ehtsa eestlase maitsemeel pole ühti nii tuim, et vaid kapsa ja musta leivaga piirduks,“ selgitavad asjaosalised ise.

Tänaseks on ettevõtte Hõrk Amps suurimaks sooviks tutvustada Itaalia lihakultuuri maitsmisväärsusi taskukohaste hindadega.

Lihapoest Hõrk Amps on võimalik tellida erinevate suuruste ja toodetega lihavaagnaid. Valikus on üle 70 toote.

Väike nõuanne liha valimisel: iga inimese kohta tasub arvestada 100 grammi liha.

Degusteerisime ettevõtte Hõrk Amps liha ja sinke. Mis oli siis arvamus nende lihavaagnatest?

- Üllatusin, nähes seda vaagnat. See on tõeliselt suurejooneline ja majesteetlik. Vot sellisega võib vabalt külla minna. Või miks mitte, viia lihasõbrale ka sünnipäevakingituseks.

- Mulle toodi lihavaagen õhtul, kuid siis ei tahtnud väga palju süüa.. võtsin vaid mõned tükikesed. Väga hea oli. Kui proovisin järgmisel päeval, siis olid maitsed veelgi intensiivsemad ja paremad.

- Vaagnal on terve hulk erinevat liha ja sinki, mis tähendab, et valida saab paljude erinevate maitsete vahel. Valikus on nii tummisemat, teravamat, mahedamat ja lihtsamapoolset sinki.

- Mõni sink oli mahlasem ja mõni kuivem. Minu lemmikuks osutus aga vürtsikas sink, mida sõin kahe suupoolega. Väga meeldis mahlase maitsega sink Castel de Septe.

- Mina naudiksin seda vaagnat paari hea sõbra ning mõne pudeli Proseccoga.

- Võib-olla on tegemist ebapopulaarse (ja veidi võhikliku) arvamusega, kuid leian, et Parma sink sobiks hästi ka saia ja võiga võikuks.

- Ükski toode sekseril polnud mage, kõigil oli piisavalt soola ja/või vürtsi.

- Minu, kes ma pole eriline lihasõber, lemmikuks osutus hoopistükkis vaagnal kaasas olnud põnevalt valmistatud sibul.

- Lugesin, et nii mõndagi neist sinkidest võiks kasutada pitsa peal. Pani mõtlema, et võiks proovida – saaks toreda autentse itaalia maitse.

- Pakkusin seda ka oma nelja-aastasele tütrele, kellele see meeldis! Lastele ju taolised delikatessid nii väga ei meeldi. Aga nii mõnigi valikust on lastesõbralik.

- Mulle imponeeris kõige enam prosciutto mahe maitse.

- See vaagen sobiks ideaalselt ka esimese koolipäeva peolauale – sobib nii suurtele kui väikestele. Väiksemad võivad seda ju näiteks mõne kvaliteetse leivakorvikesega nautida.

- Mina ise telliks selle vaagna pigem mõnele peenemale üritusele, näiteks pulma või juubeliks. Alati ei pea ju šampanjalaua kõrval olema kommid. Miks mitte kvaliteetne itaalia sink?

