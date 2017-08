Septembri teisel laupäeval muutub Koidula tänav Kadriorus autovabaks kirjandustänavaks – teoks saab Eesti esimene kirjandustänava festival.

„Kirjaniku nime kandev Koidula tänav on Tallinnas ainulaadne: selle ühes otsas on Tammsaare muuseum, teises otsas Vilde muuseum, tänava keskpaigas asub aga spetsiaalselt kirjanikele ehitatud kortermaja, kus on elanud ja elavad tänini armastatud kirjanikud,“ ütles festivali asukohavalikut põhjendades Tallinna kirjanduskeskuse direktor ja üks peakorraldajaid Maarja Vaino.

„Koidula tänav on eriliselt tihe kirjanduslikest jalajälgedest.“

9. septembril esimest korda korraldatava kirjandustänava festivali eesmärk on tõmmata tähelepanu kirjanduspärandile meie linnaruumis ning tuua ka elav kirjandus selleks päevaks otse tänavale: kohal on nii kirjanikud kui ka kirjandusasutused.