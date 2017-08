Sügis on moe kõige ägedam aastaaeg ja selle saabumise eel end värskeimate trendidega kurssi viia on vähemalt sama oluline kui koolis korralikke hindeid saada.

Selle asemel, et suve taga igatseda, tasub hoopis rõõmustada uue ja kõige värvikama moehooaja kättejõudmise üle. Rõivatrendidega kursisolekust veel olulisem on teada, mis toimub aksessuaarimoes – teatavasti võivad just kingad, kotid ja ehted muuta ka haigutama ajavalt igava outfit’i vaid hetkega tõeliselt ägedaks. (Kes seda veel ei tea, neil tasub see tarkus päevikusse/märkmikusse üles tähendada!)

Moetoimetaja Eiris Teeveere annab spikriks viis selle hooaja olulisimat aksessuaaritrendi, mida ilmtingimata järgida, kui tahate jätta endast pisutki moeteadliku inimese muljet.

BLING