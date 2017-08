„Sel ajal oli päris tavaline, et minu koolipäev algas hommikul kaheksa ja lõppes õhtul seitsme-kaheksa paiku, tihti hiljemgi,“ ütleb Sofia Mihhaljova aja kohta, kui ta õppis kahes koolis korraga – kolm aastat jutti.

„Kõige lihtsamad aastad need just polnud,“ tunnistab Sofia. See-eest on lihtne vastus küsimusele, kuidas ta sellesse oravarattasse üldse sattus. „Kui lõpetasin aastal 2013 põhikooli, olin lõpetanud ka lastemuusikakooli ja teadsin, et muusikaõpingutega tahan kindlasti jätkata,“ räägib neiu.

„Samas ei raatsinud ma kuidagi loobuda ammusest plaanist minna gümnaasiumi ja saada heal tasemel keskharidus. Mõtlesin, kaalusin, uurisin võimalusi – ja leidsingi lahenduse.“

Sofia Mihhaljova (Tiina Kõrtsini)

Kui tahad, siis suudad