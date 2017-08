Täiskasvanuna kooli? Jaanus Tramberg otsustas, et ideel on jumet ja keskkool tuleb lõpetada. Ta astus Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi ja – tegi ära!

„Läksin väga noorelt tööle ja kool jäi pooleli. Jäin omamoodi töö lõksu. Samas tahtsin meditsiini edasi õppida ja selleks oli vaja keskharidust. No ja eks natuke oli uhkuse asi ka see kool ära teha,“ tunnistab ta tagantjärele.

Tänaseks on Jaanusel kool lõpetatud ja peagi käes ka Tallinna tervishoiu kõrgkooli diplom. Üks osa tööajast kulub erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) valveid tehes ja hädaliste haavu kokku õmmeldes, teine osa ajast kõrgustes turnides: tööstusalpinism on ala, mis mehele 16 viimast aastat leiva lauale on toonud.

Kool, kõrgused ja EMO

Esimesed kuud otsustavad