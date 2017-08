XII Tallinna disainifestival Disainiöö toimub 25. septembrist - 1. oktoobrini Noblessneri Valukojas. Seekordne programm keskendub disainikultuuri teadvustamisele ja edendamisele, tuues meieni taas Eesti ja rahvusvahelise disaini innovaatilisi näiteid.

Festivali tähtsündmuseks võib pidada 28. septembril toimuvat seminari pealkirjaga "Disaini kultuur", mis juhatab teed humaansusele disainis ja äris. „Kuidas mõista ja arendada ühiskonnas disaini kultuuri ja kuidas seonduvad sellega esteetika, eetika, äri, semiootika, haridus, pärandtehnoloogia ning organisatsiooni kultuur – need on mõned seminaril käsitletavad küsimused,” tutvustas Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova seminari teemasid.

Kas hästi disainitud organisatsioon on võimeline tootma hea disainiga tooteid ja teenuseid? Kas disainmõtlemine aitab mõista, et disain on holistiline ja inimkeskne, et see ei ole ainult ilutegemine? Samuti, kui palju see mõjutab äriedu ja kas efektiivsus saab olla ainus organisatsiooni eesmärk? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsivad seminaril vastuseid erinevate maade disainispetsialistid.