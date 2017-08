Tänases Õhtulehes kirjutas ajakirjanik Vambola Paavo oma arvamusloos, et Eesti kaupmees on ahne. Lätis on kõik odavam ja lõunanaabrite soodustused on oluliselt suuremad meie omadest.

Talle vaidleb vastu Eesti kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil, kes küsib, miks pannakse kaupmehele süüks toidu kõrget hinda? Eestlased ei tahagi enam odavates säästupoodides käia ja kampaaniahinnaga alkohol on samas hinnas mis Lätis.

Hea lugeja, kirjuta kommentaaridesse, mida sina arvad? Kas külastad meelsamini säästupoode, et seal kasvõi sularaha eest ja kaubaalustelt soodsamat kaupa osta või soetaksid toidumoona toredast ja innovaatilisest, ent kallimast poest?

Ja veel. Millises Eesti poes on saada pooleliitrist viina hinnaga 4,39 eurot või Heinekeni õlut hinnaga 43 eurosenti purgi eest?