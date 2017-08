Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Põneva maitseüllatusega suupisted kitsejuustukreemise täidisega.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

Muretaigen

nisujahu 200 g

sool 0,5 tl

suhkur 75 g

või 90 g

muna 1 tk

Kitsejuustukreem

kitsepiimast toorjuust 220 g

rõõsk koor 35% 2 dl

suhkur 3 spl

Katteks

jõhvikad, vedel mesi

1. Sega nisujahu, sool ja suhkur omavahel. Tükelda külmkapikülm või väikesteks kuubikuteks ja hakka jahusegu sisse näppima.



2. Kui või on jahune, kuid mitte täielikult ühtlaseks massiks segunenud lisa muna ja töötle kiirelt ühtlaseks tainaks. Mässi kilesse ja aseta pooleks tunniks külmkappi ootele.



3. Rulli taigen jahusel pinnal lahti ja vooderda sellega 8-10 korvikeste vormi, mille oled enne võiga kokku määrinud. Tõsta pooleks tunniks külmkappi ootele.



4. Eelkuumuta ahi 200 kraadini ja küpseta korvikesed kuniks need on kergelt pruunikad (ca 18 minutit). Eemalda ettevaatlikult vormist ja jäta restile jahtuma.



5. Kreemiks vahusta koor suhkruga ning sega toasooja toorjuustuga. Täida jahtunud korvikesed kreemiga, aseta peale jõhvikad ning nirista peale mett.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare