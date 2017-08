Möödus kümmekond minutit, kui leht oli taas töökorras ning Savisaare nimi õigeks muudetud.

Küll aga võis lehelt leida küllaga valimisliidus kandideerivate isikute lubadusi. Toome neist ära kolm, suvalises järjekorras ja juhuslikkuse alusel valitud (kirjapilt muutmata):

1) Valesti ning haotiliselt pargitud autod ja nende arv hakkavad tekkitama ohtu rajooni elanikele: piiravad vaatevälja, raskendavad ligipääsu tuletõrje autodele ja m.s. On tarvis koosta kompleksprogramm uute parkimiskohtade ning parkimismajade loomiseks. - mis on haotiliselt.

2) Tänapäeval on suuremahuline infolekke ja sotsiaalvõrgustike valik, kus on väga lihtne kaduda ja kust on vahest hästi keeruline just konkreetset infot saada. Oluline, et abituriendid oleks saanud nõu pidada huvi pakutava eriala õppiva tudengiga, kes oskab seletada nippe, suunata abi saamiseks õigesse kohta ning seletada, mida just see eriala ennast kujutab.

3) On ammu märgistatud, et noortel, kes tegelevad spordiga ja käivad võistlustel on keeleoskus märgatavalt paremal tasemel.