Ajakirja Life and Style andmeil jääb vägisi mulje, et superstaar Ben Affleck on uuele armastusele vaatamata uuesti pudelipõhja vaatama hakanud.

Oma kolme lapse emast Jennifer Garnerist lahku läinud filmitäht kurameerib teleprodutsent Lindsay Shookusega, kuid paarikest on tabatud üheskoos küll pudelite viisi veini ostmas, küll restoranis veinipudeli taga miilustamas.

Alles see oli, kui 44aastane Ben lõpetas järjekordse võõrutusravi - enne seda käis ta kliinikus 2011. aastal.

Garner olevat väga mures. „Ta on aastate jooksul teinud kõik, mis tema võimuses, et Ben kaineks saaks ja oma deemonitest priiks pääseks," räägib ajakirja allikas. Nüüd aga on Jennifer otsustanud oma eksmehele probleemidele selja pöörata ja viimaks oma elu elama hakata.