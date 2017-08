24.augusti Õhtulehes rehkendas ajakirjanik Vambola Paavo, kui ahne on Eesti toidukaupmees. Esmalt postuleeris Paavo et „kui mujal maailmas on kasum 10-15 protsenti, siis Eestis tasub hakata äri ajama, siis kui juurdehindlus on mitmekordne.“

Esiteks on Eesti jaekaubanduse juurdehindlused ühed Euroopa Liidu madalaimad (umbes 25%), oleme pingereas tagantpoolt seitsmendal kohal. Teiseks on jaekaubanduses üle Euroopa kasumimarginaalid 1-3% vahel, mitte 10-15% nagu ajakirjanik kirjutab. 3% kasumist räägime riikides, kus jaekaupmehel hästi läheb ja konkurents ei ole liiga tihe. Eesti marginaalid toidukaubanduses jäävad pigem 1% kanti, pigem saab rääkida alalhoidlikust majandamisest kui ahnusest või liigkasuteenimisest.

Teiseks juurdles Paavo, et „riik võib käibemaksu mõne protsendipunkti võrra ju alandada, aga kas kaupmehed tulevad aktsiooniga kaasa?“ Vastus on, et jah, tulevad küll. Eestis on jaekaubanduses konkurents piisavalt tihe ning surve hinnas võistelda motiveeriv, et käibemaksu alandamine näiteks puu-ja köögiviljadele väljenduks kohe ka hinnalanguses. Meie mahud on väikesed ja vedu siia kallis, mis tarbija jaoks paratamatult hindu suurte ja kesksete riikidega võrreldes kergitab. Arvestades tänast riiklikku tervisepoliitikat, mis püüab hinnatõusuga ebatervislike toodete taskukohasust vähendada, oleks hea vastumeede tervislikuma toidu maksukoormuse langetamine ja soodsamaks muutmine.