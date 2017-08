Eestis tegutsevate pankade poolt ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute jääk oli juulis 17,6 miljardit eurot ehk 5,9% suurem kui aasta eest. Varasemate kuudega võrreldes on kasv veidi aeglustunud, mis tuleneb ettevõtete mõnevõrra vähenenud laenamisest. Seevastu majapidamiste laenud kasvavad üha tempokamalt.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli jäägi aastakasv aeglustus ja oli juuli lõpus 5,2%. Kasvu aeglustumine ei pruugi siiski tähendada ettevõtete koguvõla kasvu pidurdumist, kuna välismaalt ja valdusfirmade kaudu laenamine, mis paar viimast aastat vähenes, on 2017. aastal taas veidi kasvanud. Laenukasv on keskmisest kiirem olnud põllumajanduse ja metsanduse ning transpordisektoris.

Majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli jäägi aastakasv kiirenes juuli lõpuks 6,6%ni. Ligikaudu sama suur on viimastel kvartalitel olnud ka keskmine sissetulekute kasv. Laenukohustuste kasvu kiirenemine suurendaks riski, et majapidamised ei suuda laenu tagasi maksta. Eluasemelaenude nõudlus on suur ja uute eluasemelaenude maht on viimasel kolmel kuul olnud kokku 16% suurem kui mullu samal ajal. Ligi 2/3 ulatuses tuleneb see laenuturu elavnemisest ehk laenulepingute arvu suurenemisest. Kasvanud on ka keskmine laenusumma. Sissetuleku ja kindlustunde paranedes on kiiresti kasvanud ka autoliisingute ja tarbimislaenude võtmine.

Eluasemelaenude intressimäärad on 2017. aastal tasapisi tõusnud, kuid on endiselt madalad.

Suur laenunõudlus on võimaldanud pankadel intressimarginaale veidi suurendada. Võrreldes aasta algusega on antud laenude keskmine intressimäär seetõttu suurenenud 0,3 protsendipunkti 2,4%ni. Ettevõtetele juulis antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli samuti 2,4%.

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kogumaht kasvas laenu- ja liisinguportfellist endiselt kiiremini. Majanduse ja sissetulekute kiire kasvu perioodile omaselt on jätkunud hoiuste kiire kasv. Hoiuste kogumaht suurenes juulis aastaga 11%, 12,3 miljardi euroni. Kui majapidamiste hoiused kasvasid juulis aastaga üle 8%, siis ettevõtete hoiuste aastakasv oli ligi 15%.

