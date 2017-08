Täna valitsuse istungil heaks kiidetud relvaseadus muudab reegleid relvaloa taotlemisel ja inimeste oskuste kontrollimisel, samuti täpsustab see relvahoiustamise tingimusi. Muudatuste eesmärk on kindlustada, et relva omavad õiguskuulekad ja usaldusväärsed inimesed, kes oskavad seda ka käsitseda.

Hetkel on Eestis umbes 28 000 relvaomanikku ja ligi 70 000 relva. Praegu väljastatakse relvaluba viieks aastaks.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et relvaseaduse eesmärk on kontrollida põhjalikumalt relvaloa taotlejate tausta ning kindlustada, et relva omamine ja käsitsemine on nii omaniku kui ka ühiskonna jaoks turvaline.