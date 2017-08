1) „Siin me oleme“ (12 häält)

Tabeli tulemus suuri üllatusi ei pakkunud ning kõik legendaarsed komöödiad said ära mainitud.

3) „Seenelkäik“ (4 häält)

4) „Noor pensionär“ (3 häält)

5-9 kohta jagavad: „Klassikokkutulek“ (2 häält)

„Malev“ (2 häält)

„Sangarid“ (2 häält)

„Kevade“ (2 häält)

„Jan Uuspõld läheb Tartusse“ (2 häält)

Leidus ka filme, mis said vaid ühe hääle, kuid mis väärivad siiski äramainimist. Nendeks on Priit Pärna "Aeg maha!", „Suvi“, „Vanad ja kobedad saavad jalad alla“, „Kormoranid ehk Nahkpükse ei pesta“ ja „Tulnukas“.

„Head on "Vallatud kurvid", "Näitleja Joller" - 50-60ndate alguse elu on naljakas, "Vernanda" abusrdihuumori tipp, kus Järvet ja Sulev Luik, "Noored kotkad" sõja-eelne koomiline tummfilm tudengitest-korporantidest Vabadussõjas. Ja muidugi sarjad "Wremja", "Wigla sõu", "Kahe sõbra lood. Igast Nõmmiku komöödiad on küll südame läikimiseni ära käiatud,“ kirjutas üks toimetuse töötajatest.