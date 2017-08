Kohvik Sõbrad on värviline, sõbralik ja koduses stiilis söögikoht hotell Economy 1. korrusel aadressil Kopli 2 c.

Juba kohvikusse sisse astudes tunned kvaliteetse kohvi ja magusa saiakese lõhna ning tuba särab sõbralikkusest. Valikus on nii soolaseid kui magusaid pirukaid. Kohviku sisustus on väga värviline, võiks öelda eklektiline. Palju on käsitööd ja erilisi detaile, mida võidki vaatama jääda. Laudu katavad laudlinad, vaasides värsked lilled, pigem “vanaemaaegsed” lihtsad taimed. Nõud järgivad samuti oma värvidega üldist joont, anonüümsed valged nõud on ju kõigile juba ammu tüütuks muutunud!

Olemas on lauamängud ja mõned raamatud, et oleks õdus kohvi saatel sõpra oodata või aega veeta.

Kohviku menüü on sama kirev nagu kohviku sisustus. Saab nii venepärast seljankat kui Itaaliast pärit pastaroogi, eestlasele maitsevaid kodumaised räimi kui ka restorani sobivat madalkuumusel küpsetatud veisepõske. Eestlaste lemmik on ju muidugi igas söögikohas Caesari salat ning seetõttu leiab selle ka kohviku menüüst, kuid väikese krutskiga - nimelt serveeritakse seda tempura pallina. Eestis mujalt sellist asja täna ei leia. See on Kohvik Sõbrad vaieldamatu hitt, mida tuleb kindlasti proovida! Ka taimetoiduaustajad ei pea kohvikust mööda kõndima. Kui menüüst sobivat rooga ei leia, siis kokad on valmis meisterdama ka pearoogi ilma lihata.

Magusast on Sõpradel koogileti kuninganna kohvikus valmiv Napoleoni tort ja Itaalia käsitööjäätis. Mõlemad viivad keele alla ja neid tahaks veel ja veel. Loomulikult on alati laste lemmikuks pannkoogid!

Veetke 1. septembri tore söömaaeg või mõnus septembripäev kohvikus Sõbrad!