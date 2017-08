USA-s jätkub uurimine Venemaa ja president Trumpi valimiskampaania seostest. Nüüd selgub, et mees, kes praegu töötab personaliülema abina, osales kirjavahetuses, milles mainitakse, et keegi üritas kokku viia Venemaa presidenti ja Trumpi alluvaid.

CNN kirjutab, et eelmisel aastal saatis tollal assistendi kohal töötanud Rick Dearborn laiali meili, kus mainis mingit isikut, kes soovis, et omavahel kohtuksid president Putin ning Trumpi presidendikampaanias töötavad ametnikud.

Tõsi küll, Dearborni meilist kolleegidele ei ilmne, et selline üleskutse oleks teda mingil viisil rõõmustanud, murelikuks teinud või üldse mingil viisil tema tööd mõjutanud. Oma kirjas nimetab Dearborn kohtumist planeerivat isikut tähtedega „WV“. Kas need on kellegi nimetähed või on see lühend West Virginia osariigist, pole teada. Detailid sellest, kes WV on, mida ta täpsemalt soovis ning kus või millal ta oleks antud kohtumise kokku leppinud, ei ole teada. Ainus, mida Dearborni meilikaustast leitud kirjast võib järeldada, on see, et venelased võisid otsida võimalusi Trumpile ligi pääseda ning kindlustada tema rivaali Hillary Clintoni kaotus.