Ansambel Trad.Attack! annab juba laupäeval Setomaal teise plaadiesitluskontserdi. Kui algul pidi see toimuma Treski küüni heinamaal, siis kolm päeva järjest sadanud vihm tõmbas sellele plaanile kriipsu peale.

Kontsert toimub hoopiski Värska laululava platsil. „Põhjuseks on kolm päeva järjest sadanud vihma tekitatud üleujutused, mis on kontserdi ettevalmistuse ja korraldamise Treskis võimatuks muutnud.“ Jalmar ütleb, et vihm on heinamaa praktiliselt üle ujutanud. „Veetase on nii kõrge, et sügisel heinamaale sisse pandud drenaažitorud, mille ülesandeks on heinamaad kuivana hoida, on vee all ning enne kui veetase kraavides ei alane, ei muutu ka heinamaa olukord.“ Vabarna lisab, et kuna tegu on suurkontserdiga, siis tuuakse sellega seoses kohale ka palju tehnikat, alustades lavast, heli- ja valgustehnikast ning lõpetades kemmergute ja soojakutega. Kõike seda veavad raskeveokid, mille ligipääs alale pehmete teeolude tõttu on välistatud.

Kontserdile on oodatud umbes 3500 inimest ning publiku heaolu ja turvalisust silmas pidades viiakse kontsert Värska laululava platsile, kuhu tuleb täpselt samasugune lava, nagu oli plaanis teha Treski heinamaale.