Homme annab Eesti rokkmuusika lipulaev Tanel Padar & The Sun Kihnu saarel oma päris viimase kontserdi. Mõni aeg tagasi teatas Tanel Padar Facebookis, et keskendub nüüd soolokarjäärile ning The Sun läheb laiali.

"Kallid sõbrad, mul on teile midagi öelda. Tanel Padar & The Sun pärast seda suve oma tegevust ei jätka. Ma olen südamest tänulik selle aja ja nende tuhandete kohtumiste eest teie kõigiga. Me kohtume kindlasti veel palju kordi edaspidigi, aga siis juba uute tuulte puhangus. Sügav kummardus ja naudime neid suviseid koosviibimisi täiel rinnal," kirjutas mees.

Enne viimast kontserti on fännidel paslik hääled lahti laulda. Õhtuleht on, suvalises järjekorras, ritta pannud viis lemmiklugu The Sunilt. Toome need ka teieni.