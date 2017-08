Kooliaeg on saabumas ning lapsevanematel tuleks läbi mõelda, mida uut on lapsele vaja. Lisaks uutele rõivastele on oluliste esemete hulgas kindlasti ka õppimistoa sisustus.

Selleks, et lapse õpitulemused oleksid head, peab kirjutuslaual olema õige valgustus. Internetipood Light24 annab kolm olulist nõuannet, mida pidada silmas kirjutuslaua valgustuse valikul.

- Valgustus ei tohi olla liiga pime ega liiga ere.

- Valgus peaks tulema paremakäelise jaoks vasakult ja vasakukäelise jaoks paremalt.

- Lampi ei tasu panna ei liiga madalale ega liiga kõrgele. Mida kõrgemalt valgus lauale langeb, seda suuremale alale valgustus jõuab. Oluline on aga teada, et mida suurem on valgusvihk, seda nõrgem on valgus.

Tänapäeval on kõik poed täis odava hinnaga lampe. Kes aga otsib lapsele midagi omapärast ja kauem kestvat, heidab pilgu tavaliselt e-poodidesse – just seal on soodsama hinnaga kvaliteetsed ja põnevad lambid.

Light24 soovitab neid lampe:

