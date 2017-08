Kõrvalsuhte ajal pannakse suu kinni, aga armumisperioodil on väga levinud, et temakesest rääkimist peetakse süütuks ja usutakse, et midagi ei juhtu. Ning siis on väga palju juttu stiilis „Katrin ütles seda“ ja „Siis tegi Katrin seda“. Kui see mainimine äkitselt lõppeb, siis võib kahtlustada, et sõprus on muutunud romansiks.

Suhte-ekspert Tracey Cox ütleb, et kui oled alltoodud märkidest märganud kuut või enamat, siis on aeg võtta mehega ette üks tõsine vestlus. Ohumärke vahendab Daily Mail .

Nii mehed kui naised harrastavad kõrvalehüppeid selleks, et saada midagi, mida püsisuhtest ei saa. Kui te pole kaks aastat seksinud, siis on üsna ilmselge, et too flirtiv punapea ta töö juurest on pagana ahvatlev. Kui sa oled tööhull, keda pole kunagi kodus, siis võib ta petta selleks, et saada tähelepanu ja tõsta oma enesekindlust. Mõned otsivad miskit, millest oli puudu lapsepõlves, teised aga ajavad taga kadunud noorust.

3. Ta oli äsja väga ärrituv, aga nüüd on kahtlaselt lõbus

Ta võis kahelda teise suhtes ja saada tuju heaks, leides kellegi teise.

4. Sina teed suhtes kogu töö

Mõni inimene ehitab üles kena kodu ja loob majandusliku kindlustunde – ja unustab sealjuures inimese, kelle heaks ta seda kõike teeb. Nii võib partner tunda end kõrvalejäetuna ja otsida tähelepanu mujalt.

5. Su sisetunne ütleb, et midagi on valesti

Kui inimene tõsiselt kahtlustab oma partnerit enda petmises, siis on tal enamasti õigus.

6. Ta räägib vähem

See võib olla märk, et ta pelgab jutuga libastuda. Kui ta on just kellegagi kohtunud, siis on tal vähem huvi vabatahtlikult rääkida, mida ta teeb, kui ta on kuskil ära.

7. Ta on muutnud oma kombeid või päevakava

Kui mees harrastab õhtust jooksu teisel kellaajal ja ajab enne seda habet, siis ei pea sa olema raketiteadlane, saamaks aru, et midagi on valesti.

8. Ta on muutnud oma välimust

Kõige ilmselgem on siinjuures see, kui ta on abielusõrmuse „kogemata“ teise sõrme pannud või selle nõusid pestes „kogemata“ kraanikausist alla lasknud. Aga võib-olla käib ta senisest rohkem sporti tegemas või uuendab aktiivsemalt oma garderoobi. Põhjuseks võib olla soov kellelegi muljet avaldada.

9. Ta tahab rohkem seksida kui tavaliselt

Selle nimi on „hüdraulilise pumba teooria“: sul on seksiks kindel kogus energiat ja kui saad seda mujalt, siis ei taha sa seda kodus enam saada. Vale. Mõned inimesed muutuvad kirglikumaks, kuna afäär erutab neid.

10. Oled leidnud tõendeid

Tikutoos võõrast restoranist. Selgusetud ostud panga väljavõttel. Või lillepoe arve lillede eest, mida sina pole näinud.

11. Ta lõhnab teistmoodi

Ta on olnud terve päeva umbses kontoris, aga lõhnab värskelt ja puhtalt. Ehk käis ta armukese juures duši all. Või lõhnab ta parfüümi järele, mis on sulle võõras? Ehk hõõrus ta end vastu kedagi teist.

12. Tal on palju veidraid vestlusi

Te olete koos, tema telefon heliseb ja ta ütleb torusse „helistan sulle hiljem tagasi“. Või siis muutub telefoniga rääkides tema hääletoon. Või läheb ta vestlema teise tuppa ja tasandab häält.

13. Sõbrad pillavad vihjeid

Mehed kalduvad oma sõpra kaitsma, aga naised võivad anda kasvõi õrnu vihjeid, kui on näinud su meest kellegi teisega.

14. Avastad, et sa püüad tahtlikult „sellele“ mitte mõelda