Möödunud laupäeval postitati populaarsesse koerasõprade Facebooki gruppi emotsionaalne lugu, kuidas Rummu karjääris ründas koer seal jalutanud noorukeid. „Kui koer meieni oli jõudnud, siis haukus natuke ja hakkas inimesi hammustama! Mees istus rahuloleva näoga autos ja lasi koeral oma hammustamised lõpuni viia. Seejärel hüüdis meile, et minge koju,“ kirjeldab koera käest pureda saanud neiu sotsiaalmeedias. Ta tunnistab, et oli teadlik sellest, et karjääris viibimine on keelatud.

Tallinna külje all olev Rummu karjäär on populaarne sihtkoht peaasjalikult noortele, kes soovivad helesinises vees ennast jahutada, päikest võtta ja turnida vanadel varemetel. Hoolimata sellest, et ala on suletud ja täidetud arvukate hoiatussiltidega, leidub ikka neid, kes suletud karjääri väisavad. Säärane omavoliline käitumine võib päädida aga verise koerahammustusega.

„Ühel hetkel kuulsime, et auto sõidab meie poole ning koer lähenes meile samuti jooksuga. Kui meieni oli jõudnud, siis haukus natukene ja hakkas inimesi hammustama,“ kirjeldab Rummu karjääri külastanud tüdruk. Politsei sõnul on piiratud territooriumile omavoliline sisenemine käsitletav ebaseadusliku sissetungina, kuid säärast valvekoera kasutamist seadusesilmad õigeks ei pea.

Tuttavatega Rummu karjääri külastanud Aleksander sai koera käest pureda juulis. Seltskond jõudis territooriumil olla vaid kümmekond minutit, kui valvur ühes koeraga kohale jõudis. Väidetavalt sai esimesena hammustada Aleksandri elukaaslane, misjärel sai pureda ka mees ise ning teised seltskonnas viibinud inimesed. Koera peremees olla vaadanud kõike pealt, ent oma neljajalgset sõpra ta tagasi ei kutsunud.

Politsei ründamist heaks ei kiida

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi kinnitab, et Rummu karjääri näol on tegemist eravaldusega, mis on ka vastavalt tähistatud. Piirimägi sõnul võiks politseile kohe teada anda, kui keegi on kannatada saanud või on tekkinud varaline kahju ning asjaolud või süüdlane ei ole teada. „Üldiselt on kasside ja koerte pidamise eeskiri sätestatud kohaliku omavalitsuse poolt ning mõeldud omanikele, et tagada nende loomade püsimine kodudes või hoovides. Antud juhul oli koer järelevalve all enda valvataval objektil ning territoorium ka eravaldusena tähistatud,“ ütleb politseileitnant.

Piirimägi selgitab, et märgistuste eesmärk on hoiatada inimesi, et sellel alal liikumine võib olla neile endile ebaturvaline, olgu selle põhjuseks varisemisohtlik hoone või ala valvav koer. „Kuigi seaduse järgi on valdaja tahte vastane sisenemine suletud ja piiratud territooriumile käsitletav ebaseadusliku sissetungina, ei saa pidada õigeks koera rünnet inimese suhtes, kelle käitumine ei viita halbadele kavatsustele,“ lisab ta. Politseile laekus juulis teade, et koer ründas alal omavoliliselt viibinud inimesi. „Piirkonnapolitseinik on seejärel maavaldajaga suhelnud ning soovime jõuda kokkuleppele, et lisaks eravaldust tähistavatele siltidele saaks territoorium tähistatud ka hoiatustega koera eest,“ kinnitab Piirimägi.

Inimeste seas on levinud arusaam, et keskkonnaseaduse järgi ei tohi veekogu täiesti sulgeda ning kõigil peaks olema vaba voli mõnemeetrisel kallasrajal kõndida. Siinkohal tuleb meelde tuletada, et see seadus kehtib ainult avalikult kasutatava veekogu puhul, mida Rummu karjäär pole.

Karjääri omanik: palju rohkem pole enam võimalik teha

Teemat kommenteerib karjääri haldaja Rummu Invest OÜ.

Territoorium on tähistatud kolmes erinevas keeles territooriumile sisenemist keelavate siltidega, aia, okastraadi ja muude piiretega. Endise Murru vangla territooriumil tegutsevad üürnikud ning hoitakse omaniku ning üürnike vara, mistõttu on eriti oluline, et territooriumile ei pääseks kõrvalised isikud. Seetõttu on territooriumil ööpäevaringselt mehitatud valve ning valvekoerad. Kui vaatamata eravalduse siltidele kõrvalised isikud ikkagi ilma loata territooriumile sisenevad, kas siis selleks aedu lõhkudes või üle aedade ronides, siis valvekoer ongi selleks, et ta valvurile võimalikest sissetungijatest teada annaks. Kui hoiatustustest ja piiretest ei piisa arusaamiseks, et sisenetakse kellegi teise territooriumile, siis on väga kahju, aga palju rohkem pole enam võimalik teha.

Teeme omalt poolt alati kõik, et koer ei saaks kedagi rünnata, aga koer siiski kaitseb peremeest ja oma territooriumi ning alati ei jõua valve igale poole piisavalt ruttu. Rummu karjääri tuhamäe poolne ala, kus varem ujumas käidi, on suletud seetõttu, et riik on andnud omanikule kohustuse vastutada alal viibivate isikute ohutuse eest.