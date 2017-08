"Tallinlastel on õigus ühistransporti kasutada ilma et Suur Vend neid jälgiks ja igat sõitu oma andmebaasi salvestaks. Samuti saab menetlusi lõpetada ka otstarbekuse kaalutlustel," seletab juristipaberitega Krištafovitš.

"Tasuta sõiduõiguse annab kanne rahvastikuregistrisse, mitte piiks validaatoril. Tasuta sõiduõiguse olemasolu on võimalik tuvastada kohapeal ID-kaardiga. Isikustatud ühiskaardi valideerimise kohustus on minu hinnangul õigusvastane, kuna riivab eraelu puutumatust," märgib ta.

"Loogikavaba seadus tuleb tühistada. Üks juriidiline võimalus vabaneda põhjendamata kohustustest on teha seda kohtu kaudu. Mul oleks hea meel juristina aidata inimesi, kes õigustamata trahvi saavad, et nende elu seeläbi lihtsamaks ja rõõmsamaks muuta. Selle kodanikualgatusega soovin muuta õiguskorda Tallinna linnas, et see oleks läbipaistev, õiglane ja inimeste jaoks mugav," lisas Krištafovitš.

Pakkumine kehtib käesoleval nädalal koostatud väärteoprotokollide või otsuste kohta, kus sõiduõigust omavat isikut on karistatud valideerimata jäetud rohelise kaardi eest.