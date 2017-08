„Prooviabielu“ saatest tuule tiibadesse saanud 25-aastane Helen Kõpp tunnistas Instagramis, et teda painab pikemat aega sotsiaalne ärevus. Sotsiaalfoobia on tõsine haigus, mil inimene kardab enamikku suhtlemist nõudvaid olukordi.

Helen kirjutab sotsiaalmeedias: „Pildil tundub olevat julge lõbus sotsiaalne neiu, kes käib huvitavates kohtades. Mis on tegelikkus? Ega ma asjata korda, et kõik, mis särab, on vaid fassaad.

Tunnistan teile midagi enda kohta. Juba pikalt olen ma võidelnud sotsiaalse ärevusega. Ma ei vaata inimestele otsa mitte seepärast, et ma olen ülbe, vaid seepärast, et ma kardan. Ma ei helista inimestele mitte seepärast, et ma olen ülbe, vaid seepärast, et ma ei soovi halvakspanu. Ma kardan, et ei ole täiuslik. Näiteks siiamaani ei ole julgenud ma võtta statoilis jäätisekokteili, sest ma fcking kardan seda teha!