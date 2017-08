Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimehe Jaak Madisoni arvates võlgneb Kreeka suursaadik Eesti rahvale selgituse ja Eesti välisministeerium peaks ta välja kutsuma, et küsida selgitusi kommunismi kuritegusid pisendava Kreeka justiitsministri tegevusele.

Madison peab häbiväärseks Kreeka justiitsministri otsust mitte osaleda Tallinnas toimunud kommunismi kuritegude konverentsil ning tema jäika vastuseisu kommunismi ja natsismi võrdsustamisele.

„Me ei tohi leppida sellega, et Euroopas on riike, kes üritavad võltsida ajalugu ning pisendada kommunistlike režiimide kuritegusid. 20. sajandi kommunistlik eksperiment on nõudnud üle saja miljoni inimelu,“ ütles Madison.

„Samuti ei tohi me leppida sellega, et kui on vaja kinni maksta kreeklaste pensioneid, siis oleme Jürgen Ligiga esireas. Kui aga läheb jutt kommunismi kuritegude hukkamõistmisele, siis hakkab Kreeka valitsuse liige rääkima paremäärmuslusest ning "ohtlikust ja vastuvõetamatust ajaloo võltsimisest“. Solidaarsus ei saa olla vaid ühepoolne, eriti olukorras, kus Eesti osaleb Kreeka võlgade kinnimaksmises.“