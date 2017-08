Piirkond Amazonase vihmametsades, mis äsja looduskaitseala staatuse kaotas, on pindalalt suurem kui Eesti: 46 000 ruutkilomeetrit (Eesti pindala on 45 339 ruutkilomeetrit). See asub Brasiilia põhjaosas ning usutavasti leidub seal kulda. Alast umbes kolmandik on nüüd kaevandamiseks vaba.

Ehkki kohalikud eksperdid on äärmiselt mures, kinnitab Brasiilia valitsus, et põliselanikele kuuluvad piirkonnad ning üheksa looduskaitseala jäävad alles. Amazonases leidub rikkalikult kulda ja vaske ning nüüd on suur ala vihmametsast kaevandamiseks vaba, kirjutab BBC.

Brasiilia valitsus selgitab, et mingit suurt kahju sellest loodusele ei tule, kuid kohalikud ja looduskaitsespetsialistid ei ole selles veendunud. Kaevandamine ja metsade maharaiumine mõjutavad piirkonna liigirikkust, võib ohustada joogivee kvaliteeti ning ehkki valitsus näeb kaevandustes töövõimalusi, on inimeste asustamine piirkonda - samuti kullapalavikus kohale tormavad õnneotsijad - omakorda ohuks looduslikule tasakaalule. Maailma Looduse Fondi Brasiilia haru juhataja ütleb lausa, et viimase 50 aasta jooksul pole Amazonast sellise jõhkrusega rünnatud. Ebaseaduslik kullakaevandamine on vihmametsade inimestest ja loomadest elanikke kimbutanud juba ammu.