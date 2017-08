Kukeseente aeg on saabunud ning kohvik Amps teab, et just need seened on inimeste lemmikud! Veelgi enam, kukeseen on Eesti metsa gurmeekunn. Milliseid kukeseeneroogasid siis tänavu kohvikus Amps pakutakse?

Seetõttu võtsime ette teekonna kohvikusse Amps, et uut kukeseenemenüüd degusteerida. Meeldivasse meeleollu viis juba see, et meid teenindas üliarmas ja lahke naisterahvas. Kõik portsud i-me-li-se välimusega nagu oleks tegemist ülikalli restoraniga. Väga hea silmaga serveeritud ja maitsekad. Pealegi olid portsud väga suured (mitte pool kartulit ja tükk liha) ning kõhu sai ikka ülikorralikult täis!

Eelroog Krõbedad saiad kukeseene patee, idude ja kirsstomatitega

Esimene mõte oli: kus on kukeseened?! Kui aga seda krõbedat hõrgutist proovisin, mõistsin, et saia peal ongi unikaalne kukeseenepasteet. Kooslus idudega oli ülihea. Viis lausa keele alla ja kahetsesime, et kahe peale ainult ühe taldrikutäie krõbedaid saiu tellisime. Palju-palju parem, värskem ja tervislikum eelroog kui enamasti ülifritüüritud juustupallid või kalmaarirõngad.

Krõbedad kukeseene-patee saiad olid kaunilt serveeritud ning on potentsiaalsed lemmikud igale kukeseenearmastajale. Mahlased kirsstomatid tõid väga hästi välja kukeseene maitse ning eelroog sobis suurepäraselt ka kahele inimesele jagamiseks.

Loodan, et Amps jätab need leivad menüüsse ka pärast kukeseenehooaja möödumist. Tõepoolest viis pluss!

Soe kukeseenesalat peekoni, türgi ubade ja uputatud munaga

Ports nägi välja suvine ja isuäratav. Alguses kahtlustasin, et salat ei täida pikal tööpäeval kõhtu, kuna sisaldas palju rohelist (ja ma ikka harjunud suure mehe kombel sööma). Tegelikult oli salat nii mõnus, toekas ja toitev, et kõht on siiani, ka kolm tundi hiljem, täis!

Oad olid ülimõnusad krõbedad ja mulle meeldis selles salatis ka uputatud muna. Enamasti mulle pooltoored (vedelad) munad eriti ei istu, proovisin pigem degusteerimise pärast. Suur oli minu üllatus, et see oli tõepoolest maitsev, mõnus ja sobis ideaalselt ülejäänud komponentidega kokku. Uputatud muna ja kukeseened – see on midagi uut!

Salat oli värske ja suviselt kerge lõunasöök, mis maises imehästi. Värsked Türgi oad, kukeseened, kirsstomatid ja uputatud muna rohke salatiga täiendasid üksteist meeldivalt. Kui väga kriitiline pilk heita, siis võiks ehk lisada, et muidu värske ja tervisliku salati muutis veidi raskemaks rasvane peekon. Samas on peekon toitev ning valides lõunasöögiks just see salat, täidab peekon suurepäraselt oma rolli ja muudab toidu pisut rammusamaks. Minule meeldis, kui hõrgult ja krõmpsult oad valmistatud olid. Pole kunagi nii häid Türgi ube saanud.

Parmesani kanafilee päiksekuivatatud tomatite ja koorese kukeseenekastme, pastinaagi-maapirnikoogi ja rukola salatiga

Kui omapärane ja peen nimetus. Mis küll selle taga peitub?

See ebaharilikult valmistatud kanafilee roog on üks tõeliselt mehine lõunaeine, mis täidab kõhtu ja on samas suviselt tervislik. Kana oli imehästi küpsetatud ning päikeseküpsetatud tomatite ja kukeseenekastmega maitses kogu roog eriti mõnusalt.

See praad oli tõeline kukeseenemaailma pärl – midagi polnud liiga vähe ega liiga palju! Isegi kõrvalolev salat oli omaette maitseelamus. Kui enamasti on juurviljasalatid praadide kõrval äädikasse ja suhkrusse ära uppunud riivitud köögiviljad, siis siin oli tegemist millegi palju värskema ja krõmpsumaga. Kana oli superhästi valmistatud ja sobitus väga hästi kukeseenekastmega.

Minus tekitas huvi pastinaagi-maapirnikook. Väga äge ja põnev lisand roale. Alguses arvasin küll, et see on kartuli-sibulakook, kuid see oli hoopis palju põnevam kui tavaline kartul.

Rõõmus üllatus oli salati seest leida minu lemmikuid – redisepoisse.

Vaarikakreem ja vaarikasorbett

Amps üllatas meid ka magustoiduga. Vaarikasorbetiga maiustades läksin kohe ajas 15 aastat tagasi ning meenus lapsepõlve lemmikjook Vaarika Trip. Magustoit oli üliilusalt serveeritud, kindlasti meeldiks see väga ka lastele.

Magustoit ei olnud liiga magus, sest vaarika hapusus ja tume šokolaad tõid tasakaalu. Väga mõnus ja suvine magustoit, mis sobib ka neile, kes rammusaid ja jahuseid maiustusi pigem väldivad.

Ampsu uus menüü on igatahes põnev ja väärib proovimist! Kuigi see on tuntud kui lõunasöögikoht, siis on see ideaalne ka õhtul einestamiseks. Mina sööks igatahes veelgi neid maitsvaid kukeseenesööke!

Kohvik Amps asub Järve Selveris, Pärnu maanteel Politseimaja kõrval, Kaubamaja Naistemaailmas, Merimetsa Selveris, Rocca al Mare Tennisekeskuses ja Kalevi spordihallis (just avatud!).