Reedel, 25. augustil lõpetab rahvusvaheline Tallinna lillefestival oma üheksanda hooaja ning taas avalikustatakse parimad teemaaiad ja rahva lemmikuks valitud aed.

Festivali lõputseremoonia Tornide väljaku pargis algab kell 17.00 ja kontsert, kus astub üles Lenna Kuurmaa, orienteeruvalt 17.30.

„Üheskoos aednike ja tseremoonia külalistega saadetakse ära selle aasta festival ning avatakse väravad 2018. aasta festivali jaoks. Nimelt just reede õhtul avaldatakse festivali juubeliaasta teemad, mille kallal juba tulevased osavõtjad saavad pead murdma hakata,“ ütles Kadrioru pargi juhataja Ain Järve.

Üheksa aastat on pakutud silmailu ja rahulikku pargikeskkonda Tallinna linlastele ja linnakülalistele.

Aastate jooksul on festivalil esinenud üle 50 artisti, erinevaid teemaaedu on 18 teemal rajatud kokku 247. Aedu on loonud aastate jooksul tuhanded usinad aednikud, kunstnikud ja õpilased.



Õhtu on kõigile tasuta ning lisainfot leiab leheküljelt www.kadriorupark.ee