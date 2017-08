Hästi hoitud saladuse, et Shanoni laulja Taavi Immato isaks saama hakkab, on mees nüüd põmmdi avalikuks teinud pildiga - ta juba on isa!

"Sündinud 21.08 kell 14:40", seisab pisikeste näppudega pildi all, mille Taavi oma sotsiaaleediasse on lisanud.

Palju õnne ja rõõmu isaks saamise puhul!

Taavi on juba üle seitsme aasta koos endast kuus aastat noorema Pille-Riinuga.