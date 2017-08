Estcoin’e võiks emiteerida nii, et saadavat raha juhitaks avaliku ja erasektori ühisprojektiga.

Eesti e-residentsuse programmi tegevdirektor Kaspar Korjus käis välja mõtte, et Eesti võiks turule tuua oma virtuaalraha estcoin’i.

"Eestis ja euroalal on ainsaks seaduslikuks maksevahendiks euro, mis täidab hästi kõiki raha ülesandeid,” ütles Eesti Panga pressišeff Viljar Rääsk ja rõhutas, et kindlasti tuleb läbi mõelda, kuidas tagada, et uus lahendus ei soodustaks rahapesu ega illegaalset tegevust.