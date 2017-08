Eesti on üks väheseid NATO riike, kes kulutab praegu riigikaitsele üle kokkulepitud kahe protsendi sisemajanduse koguproduktist - 2,17% ning peaminister Jüri Ratas ja kaitseminister Jüri Luik soovivad selle jätta sellele tasemele.

Kui riigieelarve strateegias on kirjas, et 2021. aastaks on riigikaitsekulud vähenenud järk-järgult 2,02%-ni, siis selline kaitsekulude langetamine võiks anda liitlastele vale signaali. Seda ei kavatse peaminister Jüri Ratas ja kaitseminister Jüri Luik lubada.

Ratas viitas praeguse valitsusliidu (Keskerakond, SDE ja IRL) aluspõhimõtetele, milles seisab, et iseseisva kaitsevõime tugevdamiseks tagatakse kaitsekulutused vähemalt tasemel 2% SKT-st, millele lisanduvad NATO liitlasüksuste vastuvõtuks vajalikud investeeringud ja kulud.

„Eestis ei ole praegu poliitilist jõudu, kes vaidlustaks, et meie kaitsekuludes on nii 2% SKT-st ja liitlaste siinviibimiseks vajalikud kulud kui ka kaitseinvesteeringute programm, mis praegusel kujul võimaldab suurendada kaitseväe lahinguvõimet,” selgitas kaitseminister Jüri Luik ja tõdes, et neist põhimõtetest valitsus kindlasti ei tagane.

