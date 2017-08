Kanada Québeci provintsi piiripunkte on viimastel kuudel tabanud Ühendriikidest jalgsi saabuvate haitilastest asüülitaotlejate tulv.

"Kanada on avatud ja külalislahke ühiskond, sest kanadalastel on usk meie immigratsioonisüsteemi ja sellesse, et me oleme seadustel põhinev riik," ütles peaminister Justin Trudeau ERRi uudisportaali vahenduselt pressikonverentsil.

Trudeau tegi pärast kohtumist Québeci ametnikega teatavaks töörühma loomise, mille ülesanne on töötada välja lahendused metsakolkaid ja farmeripõlde läbiva ebaregulaarse rändevoolu vastu.

Ta kinnitas, et hiljutised saabujad peavad läbima põhjaliku skriinimisprotsessi ning ei saa asüüliprotsessis mingit "otseteed".

Alates juuli algusest on Kanada piiripunktidest mööda minnes riiki saabunud üle 6000 inimese.