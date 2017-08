Kaks nädalat tagasi tekitas palju vastukaja Scooteri Krimmis peetud kontsert. Avalikkuses arutleti, kas Scooterit peaks üldse Eestisse lubama. Tänase kontserdi põhiartisti soojendajad ütlesid toona kui ühest suust, et rahvas peaks valiku ise tegema. Lauluväljakule kohale tulnud inimeste hulga järgi näis, et muusikasõbrad artisti otsuseid poliitiliste sündmustega ei seo.

Ehkki Scooteri näol on tegemist 1993. aastal loodud bändiga, kelle kuulsaimad laulud sündisid pärast aastatuhande vahetust, on kohale tulnud fännidest kolmandik vanuse poolest varastes 20ndates. Hilisest kellast hoolimata oli ka hulgaliselt neid, kes 53-aastasele solistile H.P. Baxxter'ile vanuse poolest silmad ette teevad.

Kell kümme astus lavale eestlaste küttebänd Caater, kellel jäi täpselt tund, et rahva meeled enne Scooterit üles kütta. Publik läks õige elevile, kui Monika Tuvi koos hõbedastes kombinesoonides meestega hittloo "O si ne ne" esimesi noote alustas.

(Alar Truu)

Pidulised olid end kontserdiks hoolega ette valmistanud. Kellel võis seljas näha kirevaid neoonkostüüme, kes oli aga pähe tõmmanud maski või neoonparuka. Nagu ühele tantsuüritusele kohane, ei puudunud ka vilkuvad tulukesed ning helendavad näomaalingud. Kui vaid ilm sama rõõmus olnuks!

Allan Roosileht teatas pärast Caateri lavalt lahkumist, et Scooterit tuleb veel pisut oodata ning andis vihje, mille järgi bändi saabumist märgata. Nimelt läheb lavatagune Scooteri saabudes väga valgeks, sest mehed sõidavad uhkete S-klassi Mercedesega otse treppi.

Ei tea, kas asi oli külmas ilmas ja lõikavas tuules või peaesineja kehvas ajaarvamises, kuid publiku emotsioonid olid kiired jahtuma. Tundus, et 40 minutit ootamist ajas rahva pahuraks. "Oleks teadnud, et nii kaua tühjalt külmetada tuleb, poleks täna tulnudki," kostus 30.aastates mehelt laulukaare all.

Samal ajal tehti lava ees fännitsoonis juba ettevalmistusi artisti saabumiseks. "Äkki nad on juba siin ja peame nad lavale karjuma?" küsis üks vene keelt kõnelev neiu teiselt, mille peale viimane särasilm õlgu kehitas ning külma tõrjumiseks ühelt jalalt teisele hüppas.

Ja pärast 50minutilist ootamist nad saabusid – fännide raju aplausi ja hõigete saatel! Kaks musta luksuslikku Mercedest sõitis lava taha, nagu lubatud. Lühikeste varrukatega artistid sammusid otse lavatrepi suunas. Jäi vaid nähtu peale imestada, kas neil tõesti külm ei olnud?!

Bänd asus ilma igasuguse sissejuhatuseta kohe oma viimaste aastate ühe suurima hittloo juurde, mis sekunditega rahva tantsima pani. "You're my chick, you're my seniora! Bora! Bora! Bora!" hüüdis H.P. Baxxter ning publik hullus. Pika ooteaja tusk oli unustatud.

Lisaks uuematele lugudele nagu "Mary Got No Lamb" ja "Bigroom Blitz" pakuti muusikasõpradele ka vana klassikat lauludega "Move Your Ass", "Fire" ja "The Logical Song".