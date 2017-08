Ühel 1950. aasta jäisel jaanuarihommikul sündisid Moskvas Siiami kaksikud Maša ja Daša. Emale öeldi, et tütred on surnud. See oli Nõukogude meedikute jõhker vale! Ühise alakehaga kaksikutest said katsejänesed, kellega viidi läbi sadistlikke eksperimente.

Maša ja Daša emal Jekaterina Krivošljapoval polnud aimugi, et ta ootab kaksikuid. Sünnitus oli ränk – Jekaterina vaevles kaks ööd ja päeva ning viimaks tehti talle keisrilõige.

Kui nurganaine toibus, teatati talle, et ta oli ilmale toonud värdja ja et see võetakse temalt ära. „Valveõde tõi talle kaksikuid siiski näha, ta armus neisse ja keeldus vanemlikest õigustest loobumast,” rääkis Maša ja Dašaga lähedaseks saanud ning nüüd, aastaid pärast Siiami kaksikute surma, neist romaani kirjutanud Briti ajakirjanik Juliet Butler väljaandele MacLeans.