Suvi on pulmakorraldajate kibekiire tööaeg – tahavad ju paljud armastajad just sel aastaajal oma abielu sõlmida. Pulmakorraldajad Taago, Liisa ja Merily räägivad, mis on pulmade korraldamisel praegu moes ja mida arvestada selle olulise päeva planeerimisel.

„Suvi on pulmade pidamise põhihooaeg, ent tegelikult liigub trend vaikselt sinnapoole, et abiellutakse ka sügisel ja talvel,“ rääkis pulmakorraldust pakkuva firma eestvedaja Taago Heinmaa. Tema sõnul on pruutpaaril talve- ja sügispulmade puhul teenusepakkujate seas rohkem valikuvõimalusi ja kergem ka eelarves püsida.

Abiellujad valivad oma eriliseks päevaks sageli mõne n-ö maagilise kuupäeva. Selle suve ihaldatuim kuupäev oli 07.07.17, kui üksnes Tallinna perekonnaseisuametis sõlmiti 29 abielu.

MUINASJUTULINE JA LIHTNE: Erilise miljöö loomiseks pole palju vaja. (Carol Liis Metsla)

Küll aga nendivad pulmakorraldajad Taago, Liisa ja Merily, et see kuupäev oli nende jaoks üllatavalt vaikne. „Meie jaoks oli see rahulik päev. Meil eelnes ja järgnes sellele kibekiire pulmaperiood, ent meie pruutpaarid seda päeva ei valinud,“ räägib Merily. Küll aga teab ta rääkida, et sellele maagilisele kuupäevale olla broneeringuid tehtud juba kolm aastat tagasi.