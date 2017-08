„Mõtlesime, et tahame selle toreda sündmuse jätta ainult endale, et keegi ei küsiks enne pulmi, kuidas ja miks. Tahtsime ettevalmistuste ajal ja samal päeval enne [paaripanekut] olla omaette,“ räägib lauljatar Tanja Mihhailova-Saar, miks nad mullu Mikk Saarega Itaalia veinimõisas üsna salaja abiellusid. Ehkki viimasel ajal on silma paistnud arvukate tele- ja fotokaamerate ees abiellunud paarid, nagu Taavi Rõivas ja Luisa Värk või Jaan Toots ja Eve Kirs , on paljud Eesti staarid hoidunud sarnaselt Tanja ja Mikuga suuremast meediakärast.

Laulatus toimus kaunis Toscana maakonnnas The Lazy Olive'i ehk Podere Finerri mõisas sõprade keskel. Tanja rääkis toona Kroonikas, et tutvus pulmapaika valides üle kolmesaja kohaga ning nad otsisid kohta, kus oleks imelised Toscana vaated, aga poleks naabreid.

Tanja ja Mikk

(Stina Kase)

Paar soovis, et pulmad oleksid stressivabad ja seal poleks ühtki võõrast inimest. Kõik, õhtujuhist muusikuteni, olid Tanja ja Miku sõbrad. “Kohal olid vanemad, õed-vennad, mõned sugulased, mõned bändikaaslased ja mõned lähedased sõbrad.“

Tanja tunnistas, et pulmapäev oli stressivaba, kuid väike närv oli sees ikka. „Hommikul saime veel basseini ääres vedeleda ja suhelda sõpradega. Siis läksime mõlemad sättima. Minu sõbranna Margit Merirand-Sarapuu tegi mulle soengu, ma tegin ise endale meigi, siis panime riidesse ja oligi valmis.“ Kleidi tegi Karolin Kuusik.

„Eks mul mingid mõtted olid endal ka: tahtsin, et kleit ei oleks väga ümber, et ma saaksin istuda, astuda, tantsida ja mis kõige olulisem – nautida maitsvat sööki ja head veini. Tahtsin tunda ennast nii mugavalt kui võimalik.“

Mihhailova-Saar sõnab praegu, pea aastatagusele suursündmusele tagasi vaadates, et inimesed on erinevad ning on erinevaid pulmi, kleite ja muusikuid. „Iga paar otsustab ise. Meie tahtsime hoida pigem omaette.“

Tanja leiab, et see otsus oli hea. „Natuke on kahju, et me ei saanud kutsuda kõiki inimesi, keda oleks tahtnud, sest koht seadis piirid ja pidime otsuseid vastu võtma.“

Küsimusele, kuidas nad oleks Mikuga reageerinud, kui mõni Eesti fotograaf oleks neile jälile saanud ja veinimõisas luurama hakanud, naerab Tanja, et ta pole sellele isegi mõelnud. „Arvan, et keegi poleks meid seal tabanud, olime nii omaette – mitme kilomeetri raadiuses polnud naabreid.

Ma polegi varem selle peale mõelnud, sest see mõte tundub nii ebarealistlik. Aga kui keegi oleks pildistanud, siis oleks. Pikali visanud ja nutma hakanud ma poleks,“ muigab ta.

Tanja ja Miku esimene abieluaasta on sujunud naise sõnul nii, nagu eelnevadki kümme koosoldud aastat. „Pulm on küll elumuutev sündmus, aga suures plaanis on kõik sama tore,“ ütleb ta ja imiteerib üle õla sülitamist.

„Samasugune argielu oma probleemide ja õnnehetkedega.“ Selle vahega, et nüüd on ta juba peaaegu terve aasta saanud Mikku kutsuda oma abikaasaks.

Mihkel ja Polina Mattisen

Mihkel (41) ja Polina (27) vahetasid kaunil Bali saarel kahekesi abielusõrmuseid 2016. aasta 17. märtsil. Abiellumisest anti teada imekauni pulmapildiga, mille Mihkel Facebooki riputas.

Mihkel ja Polina (Facebook)

“Me planeerisime tegelikult teha pulmad umbes viiekümne külalisega Eestis ja mitu kuud mõtlesime, kus teha. Kõik kohad, mis meile meeldisid, olid sellised, kus Mihkel on tööd teinud ja käinud esinemas,” räägib Polina. Tema sõnul neil oli kindel soov leida abiellumiseks koht, kus Mihkel polnud esinenud, aga see osutus liiga keeruliseks.

“Eelmise aasta 14. veebruaril istusime õhtusöögil ja mõtlesime, et mis nüüd saab. Viskasime münti, et kas otsime edasi või lähme kahekesi kuskile väljaspool Eestit omaette abielluma.

Juba kuu aja pärast olimegi abielus,” kirjeldab naine, et pulmad ei olnud täiesti salajased ning lähedased Eestis sellest siiski teadsid. “Kuna olime juba rääkinud, et pulmad tulevad, siis pidasime viisakaks öelda, et lähme omaette. Peo said sõbrad kuu aega hiljem kätte.”

Kuna abiellusid nad märtsikuus, siis Balile langes valik tänu soojemale kliimale: “Valisime välja riigi, kus me ise pole käinud. Vaatasime, et seal peetakse palju pulmi, et ju siis on hea koht.”

Naine tõdeb, et pulmakoha leidmine osutus üsna lihtsaks, sest neil õnnestus leida hotell, kus oli pulmakorraldus paketis olemas. “Valida oli, kas abielluda murul, liiva peal rannas või sillal. Valisime sillakese.”

Polina sõnul ei ole nad Mihkliga väga suurejoonelised avaliku elu tegelased ning on pigem pildis vaoshoitult ja maitsekalt. Avalikkuse eest nad seetõttu asja suurelt varjama ei pidanud, sest keegi neile abieluteemaga peale ei käinud.

“Imelik oli pulma pidada ilma vanemateta ja lapseta, oli isegi natuke hirm, aga kui pulmapäev õhtusse jõudis, oli hinges rahu, et saime olla täiesti omaette,” leiab Polina, et kõik oli nii nagu pidi ja see päev oli neile oluline olla kahekesi. “Tähtis ei olnud pidu, vaid koos olemine.”

Kuidas esimene abieluaasta paaril sujunud on? “See on hästi kiirelt ja põnevalt läinud. Siis, kui pulmapäev jõudis õhtusse, ütlesin Mihklile, et mul oleks soov veel kord abielluda.

On oluline, et see päev jääks meelde ja sa sooviks seda korrata,” teab Polina, et abielluks iga kell Mihkliga uuesti. “Mulle on oluline, et pere ja perekonnanimi oleks üks. Olime juba viis aastat koos olnud, aga abielu seob veel rohkem ja see mulle meeldib!”

Birgit ja Indrek Sarrap

Birgit ja Indrek Sarrap (Erakogu)

2015. aasta 15. märtsil abiellusid Tais Birgit Õigemeel (28) ja Indrek Sarrap (39). Imelisest sündmusest andsid nad teada pressiteate teel, mille ajakirjanikele laiali saatsid. Pulm oli üllatus nii paari vanematele kui ka sõpradele, kes Taisse kohale olid läinud.

Gerd ja Liina Kanter

Gerd ja Liina Kanter (Erakogu)

Olümpiavõitja Gerd Kanter (38) põrutas oma kallima Liinaga (38) 2008. aastal Uus-Meremaale ja kui tema kodulehele ilmusid pulmapildid, oli selge, et seegi paar on salaja abieluranda sõudnud. „Tahtsime sel päeval kahekesi olla. Tahtsime möllu vältida!“ põhjendas Gerd Õhtulehele hiljem. Cathedral Cove’i kaljukoopa juures asuv liivarand valiti internetis nähtud piltide põhjal.

Mihkel ja Liina Raud

Mihkel Raud (48) ja Liina Vahter (29) abiellusid 2013. aastal. Uudis tuli välja, kui tähelepanelikud televaatajad märkasid, et saate „Kolmeraudne“ juhi Mihkli sõrmes läigib abielusõrmus. Liina aga vahetas Facebookis oma perekonnanime Vahtrikust Rauaks.

Tanel ja Katarina Padar

Tanel Padar (Tiina Kõrtsini)

Ka rokkar Tanel Padar (36) on abielus olnud. 2004. aasta maikuus abiellus ta suure saladuskatte all oma kallima Katarina Kaldaga. Kuulduste kohaselt olid tähtsündmust tunnistamas kümmekond lähemat sõpra-tuttavat. Vaid kaks aastat hiljem läksid nad lahku ning 2007. aastal jõustus ka lahutus.

Jüri Pihl ja Lavly Perling

Jüri Pihl ja Lavly Perling (Tairo Lutter)

Kui aastal 2008 presidendi vastuvõtul teatati, et nüüd tuleb kätlema siseminister Jüri Pihl (63) abikaasaga, oli üllatus suur. Tema käevangus oli riigiprokurör Lavly Lepp (45), kuid see, et nende paariaastane kooselu on ametlikuks saanud, ei olnud teada. Pihl tunnistas, et nad on tõesti abiellunud. Abielu kestis 2010. aasta septembrini.

Egle Uljas-Černá ja Tomáš Černá

Egle Uljas ja Tomáš Černá (Erakogu)

Jooksja Egle Uljas (32) abiellus oma kallima Tomáš Černága 2010. aastal Hawaiil. „Keegi ei teadnud, tahtsime üllatuse valmistada,“ kommenteeris Egle.

Jaak Aaviksoo ja Tiina Kaalep

„Tegu pole saladusega – abiellusime pea aasta tagasi augustis,“ kinnitas tänavu juunis Kroonikale Tiina Kaalep (53), et tema ja Jaak Aaviksoo (63) pulm oli vaikne perekondlik sündmus.

Jaak Aaviksoo ja Tiina Kaalep (Teet Malsroos)

Elisabet ja Ardo Reinsalu

Seriaalist „Pilvede all“ tuntud näitlejanna Elisabet Reinsalu (41, varem Tamm) tegi oma kooselu salamisi Õnnepalees ametlikuks 2012. aasta 21. aprillil, oma sünnipäeval. Pärast registreerimist tehti uudis teatavaks ka sünnipäevapeolistele. „Abiellumine oli kõigi jaoks üllatus,“ rääkis ta Naistelehele.

Elisabet ja Ardo Reinsalu (Alar Truu)

Raivo E. Tamm ja Helena Merzin

Aastal 2007 käisid salaja kahekesi paaripanija juures näitlejad Raivo E. Tamm (52) ja Helena Merzin (45). Abiellumine tuli isegi nende sugulastele ja sõpradele üllatusena. „Meie abiellumine on meie kahe asi. Me ei mõelnud hetkekski, et peaks mingi suure ürituse korraldama,“ ütles Raivo.

Raivo E. Tamm ja Helena Merzin (Teet Malsroos)

Mart ja Lissel Poom

Aastal 2000 rääkis anonüümne allikas Õhtulehele, et Mart Poom (45) põrutab oma kallima Lisseliga Barbadosele, et seal abielluda. Reisi eel põhjendas Poom tuttavatele, miks abielu ei sõlmita Eestis või Inglismaal, vaid eksootilises paigas, sooviga niigi meeldejäävale sündmusele veelgi romantilisust lisada.

Mart ja Lissel Poom (Jörgen Norkroos)

Siiri Sisask ja Uwe Lange

Siiri Sisask (Arno Saar)

2002. aastal abiellusid saladuskatte all lauljatar Siiri Sisask (48) ja sakslasest muusik Uwe Lange. Meheleminekust ei teadnud isegi naise sõbrad-tuttavad. Kaks aastat hiljem kolisid nad aga lahku ja peagi järgnes ka lahutus.

Ülle Lichtfeldt ja Indrek Saar

Ülle Lichtfeldti (47) ja Indrek Saare (44) pulmauudis tuli teatavaks 2002. aasta lõpus. Liit tehti ametlikuks sama aasta 16. augustil. Sel päeval on abiellunud ka Ülle vanemad. „Sama päev sattus meile täitsa juhuslikult. Sõitsime Saaremaale puhkama, teadmata, millal meid ette võetakse,“ rääkis Ülle Kroonikale.

Ülle Lichtfeldt ja Indrek Saar (Alar Truu)

Pille Minev ja Anri Rulkov

2004. aasta juunis selgus, et Pille Minev (46) on abiellunud Anri Rulkoviga. „Ma olen seda saladuses hoidnud põhjusel, et ükski mu sõber ei solvuks,“ põhjendas naine. Tänavu augustis abiellus Pille teist korda – sedapuhku Peep Kalaga.

Pille Minev (Teet Malsroos)

Natali ja Velvo Väli

Mullu 5. augustil said Natali Lohk (31) ja Velvo Väli (43) pisitütre vanemateks ning selgus, et suvel leidis nende elus aset ka teine tähtis sündmus – paar abiellus 19. juulil kahekesi Rakveres. Natali kannab nüüd perekonnanime Väli.

Natali ja Velvo Väli (Laura Oks )

Sven ja Jekaterina Soiver

Sven Soiver (40) ja tema kallim Jekaterina (29) abiellusid mullu 3. mail Las Vegases. „See oli täpselt selline pulm, nagu tahtsime – väike, meile kahele, aga eriline,“ rääkis Sven Kroonikale. Abielluti Gracelandi pulmakabelis.

Sven ja Jekaterina Soiver (Facebook)

Stig ja Karina Rästa

Stig Rästa (37) ja Karina Vesman (28) pidasid meeleoluka pulmapeo maha 15. juulil, kuid enne seda läksid noored ilma suurema kärata ametlikult paari – Karina vahetas ühel hetkel sotsiaalmeedias oma perekonnanime Rästaks.