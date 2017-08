Kosovos peeti täna kinni endine Tallinna Televisiooni saatejuht Rodion Denissov* koos abikaasa Vera ja Läti kodanikust ajakirjaniku Juri Aleksejeviga telekanalist RTVplus.

Põhjuseks tõid sealsed võimud, et nende ajakirjanduslik tegevus on kallutatud, kirjutas ERRi uudisteportaal. Eesti välisministeerium on kinnitanud nende kinnipidamist.

Kosovo politsei esindaja ütles ERRile, et selgitatakse välja kinnipeetavate riigis viibimise eesmärk ja seejärel saadetakse nad üle Kosovo piiri Serbiasse.

Eesti ja Läti ajakirjanik peeti kinni pärast seda, kui nad tegid usutluse Partoši linnapeaga. Denissov ütles ERRile, et politsei esindajate sõnul olevat nad moonutanud fakte ja kujutanud ohtu Kosovole, täpsemalt ta süüdistusi kommenteerida ei soovinud.

* Rodion Denissov on endine Tallinna TV saatejuht.