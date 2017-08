„Jumalik ja kerge hommikusöök,“ kiitis Kalle ja lisas, et kasutab hetkel toitumisnõustajast sõbra abi, et sügishooajaks taas ideaalsesse vormi saada.

Kalle Sepp on lõpetanud Tallinna ülikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja eriala. 33aastane mees omandab praegu magistrikraadi. Ta on töötanud nii ETVs produtsendi assistendina, kui ka lauljana kruiisilaevade erinevates programmides. 2009. aastast töötab Kalle revüüteatris Starlight Cabaret õhtujuhi ja lauljana. Lisaks laulab ta veel Tallinna ülikooli meeskooris, kus oli vahemikus 2003–2013 suisa koori president. Samuti on Sepp solist bändis The Purple Gang ning äsja tuule tiibadesse saanud teiseski kollektiivis nimega Lokomotiiv.

Ta on osalenud koorilauljana muusikalides „Romeo ja Julia“, „Pipi Pikksukk“, Cole Porteri „Nii on meil moes“, „Shrekis“ ning üles astunud Juan Peróni rollis muusikalis „Evita“, Ooperifantoomi ja Monsieur André rollis muusikalis „Ooperifantoom“, mida mängiti Vanemuises. Samuti on Kalle mänginud teleseriaalides „Kelgukoerad“ ja „Viimane võmm“ ning möödunud telehooajal oli menusaate „Rahvabänd“ üks saatejuhtidest.

Tõeline tuntus saabus aga mehe õuele, kui ta võitis 2016. aastal meelelahutussaate „Su nägu kõlab tuttavalt“ viienda hooaja.

Vaata videost, mida Bravuuritar Kallele hommikusöögiks pakkus ja tee ka ise järele!

ARBUUSILIMONAAD

Autor: Ken Tiivel

jää

külmutatud arbuusimahla kuubikud

gaseeritud vesi

värske arbuusimahl

sidruniviil

värske greibimahl

PRAETUD KALMAAR WAKAME JA RUKOLA SALATIGA

Autor: Karl Patrik Lee

kalmaar

wakame

rukola

värske kurk

fenkol

sool, pipar, extra virgin oliiviõli,

marinaadiks sidrunimahl, küüslauk, tšilli, petersell

seesamiseemned, granaatõunaseemned

Puhastad kalmaari, vaata videost!

Valmistad salati: viilutad kurgi ja fenkoli, lisad wakame, maitsestad oliiviõli ja soolaga.

Valmistad marinaadi: sega kokku sidrunimahl, küüslauk, tšilli, petersell.

Pann kuumaks, lisad õli, praed kalmaari mõlemalt poolt 40 sekundit, lisad marinaadi pannil olevale kalmaarile.

Serveerid! Nii lihtne see ongi!

Pikemat intervjuud Kallega loe juba homsest Õhtulehest!